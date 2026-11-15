Nicht nur zum Essen: Steirische Gänse international gefragt

Steirische Weidegänse sind längst nicht nur für das traditionelle Martinigansl bekannt. Auch ihre Daunen und Federn sind laut Landwirtschaftskammer Steiermark international gefragt. Während die Tiere vor allem für den heimischen Markt aufgezogen werden, finden ihre Daunen auch über die Landesgrenzen hinaus Verwendung. Gleichzeitig zeichnet sich bei den heimischen Betrieben ein weiterer Trend ab: Die Nachfrage nach Gänsefleisch reicht zunehmend bis in die Weihnachtszeit.

Steirische Gänsedaunen international gefragt

Neben dem Fleisch werden auch die Daunen und Federn der steirischen Weidegänse verwertet. Sie werden in Oberösterreich verarbeitet und unter anderem für Pölster und Bettdecken verwendet. „Durch die lange Haltedauer der heimischen Gänse auf der Weide können die Daunen und Federn gut ausreifen. Sie haben sich international zu einem gefragten Spitzenprodukt etabliert“, erklärt Margit Fritz, Obfrau der steirischen Weideganshalter. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer verbringen die Tiere fünf bis sieben Monate auf der Weide. Der Lebendrupf, also das Entfernen von Federn und Daunen bei lebenden Tieren, ist in Österreich gesetzlich verboten.

Gansl-Saison endet nicht mehr mit Martini

Auch beim Gänsefleisch verändert sich laut den heimischen Betrieben die Nachfrage. Traditionell erreicht die Gansl-Saison rund um den Martinitag am 11. November ihren Höhepunkt. Mittlerweile werden steirische Weidegänse aber zunehmend auch in der Adventzeit und zu Weihnachten nachgefragt. „Steirische Weidegänse sind sehr begehrt. Auch wenn der Höhepunkt des traditionellen Gansl-Essens rund um Martini ist, genießen immer mehr Steirerinnen und Steirer diese regionale Spezialität bis hin zur Weihnachtszeit“, berichtet Fritz. Für die landwirtschaftlichen Betriebe ist die Weideganshaltung eine saisonale Einnahmequelle. Neben privaten Stammkunden spielen auch Kooperationen mit Gasthäusern und Fleischereien eine Rolle.

6.500 Weidegänse auf 35 steirischen Höfen

In der Steiermark halten derzeit 35 landwirtschaftliche Betriebe insgesamt rund 6.500 Weidegänse. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl der Tiere damit beinahe verdoppelt. Damals waren es 3.330 Gänse auf 30 Höfen. Ein Betrieb hält durchschnittlich 186 Tiere. Fünf der 35 Höfe sind biozertifiziert. Insgesamt werden rund 720 Weidegänse in Bioqualität aufgezogen, was knapp elf Prozent des gesamten Bestandes entspricht. Die Tiere ernähren sich während der Weidehaltung hauptsächlich von Gras und werden ergänzend mit Getreide versorgt. Pro Hektar Weidefläche werden laut Landwirtschaftskammer etwa 100 bis 120 Gänse gehalten.

Hitze und Trockenheit machten Bauern zu schaffen

Die Witterung stellte die steirischen Weidegansbetriebe heuer allerdings vor Herausforderungen. Durch die anhaltende Trockenheit und zahlreiche Hitzetage fehlte auf manchen Weideflächen ausreichend frisches Gras. „Auf einzelnen Flächen fehlten die für die Weidehaltung wichtigen saftigen Grünflächen. Die Betriebe mussten deshalb mit frischem Mähgras oder Getreide zufüttern sowie frisches Wasser bereitstellen, um die Versorgung zu sichern“, erklärt Fritz. Zusätzlich mussten die Betriebe vor allem während der heißen Mittags- und Nachmittagsstunden für ausreichend Schattenplätze sorgen. Trotz dieser Herausforderungen hat sich die Weideganshaltung in der Steiermark in den vergangenen Jahren ausgeweitet. Mit der längeren Gansl-Saison und der zusätzlichen Verwertung von Daunen und Federn verfügen die Betriebe über mehrere Absatzmöglichkeiten.