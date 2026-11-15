Lieboch: Glühweinstand unterstützt Kindergarten und Kinderkrippe

Glühwein genießen und gleichzeitig Gutes tun: Am 27. November findet im Storchenpark Lieboch ein Glühweinstand für den guten Zweck statt. Die Einnahmen kommen der Kinderkrippe und dem Kindergarten zugute.

Am 27. November findet im Storchenpark Lieboch ein Glühweinstand zugunsten der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen statt.

Am 27. November findet im Storchenpark Lieboch ein Glühweinstand zugunsten der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen statt.

In Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung wird es Ende November vorweihnachtlich – und das für einen guten Zweck. Am Freitag, dem 27. November 2026, findet im Storchenpark ein Glühweinstand zugunsten der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen statt. Ab 16 Uhr können Besucher bei Glühwein und Kinderpunsch zusammenkommen und dabei die Kinderkrippe sowie den Kindergarten Lieboch unterstützen.

Einnahmen kommen Kindern zugute

Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ soll die Veranstaltung nicht nur für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, sondern auch einen Beitrag für die Kinderbetreuung in der Gemeinde leisten. Laut den Veranstaltern kommen sämtliche Einnahmen aus dem Getränkeverkauf der Kinderkrippe und dem Kindergarten Lieboch zugute. Mit jedem verkauften Glühwein oder Kinderpunsch werden damit die beiden Einrichtungen unterstützt.

Vorweihnachtlicher Treffpunkt im Storchenpark

Neben dem wohltätigen Zweck steht auch das gemeinsame Beisammensein im Mittelpunkt. Besucher können sich bei warmen Getränken auf die Adventzeit einstimmen und Freunde oder Bekannte treffen. Der Glühweinstand beginnt am Freitag, dem 27. November, um 16 Uhr im Storchenpark Lieboch.