Schreckmoment während der Fahrt: Wohnwagen landet im Straßengraben

Schreckmoment auf der L118 in Krieglach: Während der Fahrt löste sich ein Wohnwagen vom Zugfahrzeug und landete im Straßengraben. Die Feuerwehr musste zur Bergung ausrücken und die Straße sperren.

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Samstagnachmittag, dem 14. November 2026, auf der L118 in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Während der Fahrt löste sich plötzlich ein Wohnwagen von einem Auto und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Wohnwagen löste sich während der Fahrt

Wie die Freiwillige Feuerwehr Krieglach berichtet, war ein technisches Gebrechen für den Vorfall verantwortlich. Der Wohnwagen löste sich vom Zugfahrzeug und geriet daraufhin von der Straße ab. Um 16.14 Uhr wurden die Einsatzkräfte mittels stillem Alarm zur Bergung auf die L118, auf Höhe der ehemaligen Firma Quester, gerufen.

©Freiwillige Feuerwehr Krieglach

Feuerwehr musste Wohnwagen bergen

Vor Ort sicherten die Feuerwehrleute zunächst die Einsatzstelle ab. Anschließend wurde der Wohnwagen mithilfe einer Seilwinde und eines Greifzugs vorsichtig aus dem Straßengraben geborgen. „Der Wohnwagen wurde von der Feuerwehr mittels Seilwinde und Greifzug schonend aus seiner misslichen Lage geborgen“, berichtet die Feuerwehr Krieglach in ihrem Einsatzbericht.

L118 für Bergung gesperrt

Während der Bergungsarbeiten musste die L118 vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Lenker seine Fahrt mit dem Auto selbstständig fortsetzen. Ob der Wohnwagen beschädigt wurde, geht aus dem Bericht der Feuerwehr nicht hervor. Angaben zu Verletzten wurden ebenfalls nicht gemacht.