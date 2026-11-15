Trauer in Semriach: Bekannte Künstlerin verstorben

Die Marktgemeinde Semriach trauert um Wilhelmine Melcsok. Über Jahrzehnte prägte sie das kulturelle Leben der Gemeinde, organisierte Kunstausstellungen und setzte sich für heimische Künstler ein.

Die Marktgemeinde Semriach (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) nimmt Abschied von einer Frau, die das kulturelle Leben des Ortes über viele Jahre hinweg mitgestaltet hat. Wie das regionale Nachrichtenmagazin „Bezirksrevue“ berichtet, ist Wilhelmine Melcsok verstorben. Die engagierte Kunstschaffende setzte sich jahrzehntelang für Künstlerinnen und Künstler in ihrer Heimatgemeinde ein.

Mit Leidenschaft für die Kunst

Wilhelmine Melcsok war nicht nur selbst künstlerisch tätig, sondern engagierte sich auch dafür, anderen Kunstschaffenden eine Bühne zu bieten. Als langjährige Obfrau der Semriacher Kunstschaffenden organisierte sie Ausstellungen, brachte Künstlerinnen und Künstler zusammen und initiierte zahlreiche Projekte. Besonders die Kunstausstellungen in Semriach waren eng mit ihrem Namen verbunden. Bereits seit 1987 setzte sie sich für deren Organisation ein und trug dazu bei, Kunst in der Gemeinde sichtbar zu machen.

Jahrzehntelanger Einsatz für Semriach

Auch das regionale Nachrichtenmagazin „Bezirksrevue“ würdigte Melcsoks Engagement bereits in früheren Ausgaben. So berichtete das Magazin im Dezember 2012 über das 25-jährige Jubiläum der Kunstausstellung und ihre langjährige Arbeit als Organisatorin. In einem aktuellen Facebook-Beitrag erinnert die Bezirksrevue an eine Frau, die das künstlerische und kulturelle Leben Semriachs über viele Jahre entscheidend mitgestaltet habe. Besonders hervorgehoben werden ihr persönlicher Einsatz und ihre Leidenschaft, Menschen für Kunst zu begeistern.

Gemeinde würdigte ihre Verdienste

Für ihren Einsatz erhielt Wilhelmine Melcsok im November 2021 das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Semriach. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Festsitzung des Gemeinderates verliehen, bei der verdiente Gemeindebürger für ihr Engagement geehrt wurden. Noch im Oktober 2024 feierte die Kunstschaffende ihren 85. Geburtstag. Auch damals wurde ihr langjähriger Einsatz für die Semriacher Kunstszene gewürdigt. Mit Wilhelmine Melcsok verliert Semriach eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte für das kulturelle Miteinander eingesetzt hat.