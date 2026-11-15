Unfall bei Schloßbergtunnel: Feuerwehr musste ausrücken

Sonntagfrüh kam es auf der B116 in Kapfenberg zu einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel binden und die Unfallstelle absichern. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt wurde am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B116 beim Schloßbergtunnel gerufen.

Die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt wurde am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B116 beim Schloßbergtunnel gerufen.

Ein Verkehrsunfall auf der Leobener Straße (B116) in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) hat am frühen Sonntagmorgen, dem 15. November 2026, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 4.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Stadt in den Bereich des Schloßbergtunnels alarmiert.

Betriebsmittel ausgelaufen

Beim Eintreffen sicherten die Feuerwehrleute zunächst die Unfallstelle ab und bauten einen umfassenden Brandschutz auf. Da bei dem Unfall Betriebsmittel ausgelaufen waren, mussten diese fachgerecht gebunden werden. Damit sollte verhindert werden, dass der nachfolgende Verkehr oder die Umwelt gefährdet werden.

Keine Verletzten

Nach aktuellen Informationen blieben sämtliche Fahrzeuginsassen unverletzt. Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme abgeschlossen hatte, wurde der beschädigte Pkw von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Neben der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt stand auch die Polizei im Einsatz. Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute war es bereits die vierte Alarmierung an diesem Wochenende. Wie es zu dem Unfall kam, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.