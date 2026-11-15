47 Tote: Steirische Freilandstraßen besonders gefährlich

Auf den steirischen Freilandstraßen ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria. Demnach ereigneten sich im Jahr 2025 zwar nur 33 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf Freilandstraßen, allerdings entfielen 69 Prozent der Verkehrstoten auf diese Straßen.

47 Menschen verloren ihr Leben

Insgesamt kamen im Vorjahr 47 Menschen auf steirischen Freilandstraßen bei Verkehrsunfällen ums Leben. 36 von ihnen waren mit einem Auto oder Motorrad unterwegs. Österreichweit zeigt sich ein ähnliches Bild: 253 Menschen starben 2025 auf Freilandstraßen. Das entspricht 63 Prozent aller Verkehrstoten, obwohl sich dort nur rund 30 Prozent der Unfälle mit Personenschaden ereigneten. Besonders auffällig: Laut VCÖ passierten österreichweit sieben von zehn tödlichen Freilandstraßenunfällen auf Abschnitten, auf denen Tempo 100 erlaubt war.

Rettung und Feuerwehr appellieren an Autofahrer

Gerade im Herbst können Nebel, Nässe und schlechte Sicht die Bedingungen auf den Straßen erschweren. Deshalb ruft auch das Österreichische Rote Kreuz zu besonderer Vorsicht auf. „Das Motto ‚Runter vom Gas‘ ist jetzt entscheidend!“, betont Bundesrettungskommandant Gerry Foitik in der Aussendung des VCÖ. Auch Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, appelliert an die Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen und auf riskante Überholmanöver zu verzichten.

VCÖ fordert Tempo 80 auf Freilandstraßen

Die Mobilitätsorganisation sieht vor allem bei den erlaubten Höchstgeschwindigkeiten Handlungsbedarf. Der VCÖ fordert deshalb, auf Freilandstraßen grundsätzlich Tempo 80 einzuführen. Tempo 100 soll nur dort möglich sein, wo es die Verkehrssicherheit erlaubt. Als Beispiel nennt die Organisation die Schweiz. Dort gilt auf Freilandstraßen Tempo 80. Im Jahr 2025 kamen dort elf Menschen pro Million Einwohner auf Freilandstraßen ums Leben. In Österreich waren es 27. Auch Dänemark, die Niederlande und Norwegen setzen auf Tempo 80.

Geschwindigkeit macht großen Unterschied

Wie stark sich die Geschwindigkeit auf den Anhalteweg auswirkt, verdeutlicht der VCÖ anhand eines Beispiels: Ein Auto, das mit 80 km/h unterwegs ist, kommt demnach nach rund 47 Metern zum Stillstand. Fährt dasselbe Fahrzeug hingegen 100 km/h, ist es an dieser Stelle noch mit rund 71 km/h unterwegs. Neben niedrigeren Tempolimits fordert die Organisation deshalb auch verstärkte Geschwindigkeitskontrollen auf Freilandstraßen.