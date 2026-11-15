Auto landet in Bach: Lenker bei Unfall in Eggersdorf verletzt

In Eggersdorf bei Graz kam in der Nacht auf Sonntag ein Auto von der Straße ab und landete im Rabnitzbach. Der Lenker wurde leicht verletzt, die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

In Eggersdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) kam es in der Nacht auf Sonntag, den 15. November 2026, zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug im Rabnitzbach.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

Lenker leicht verletzt

Um 2.12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz zum Unfall im Ortsgebiet alarmiert. Das Fahrzeug war im Bachbett zum Stillstand gekommen. Der Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.

Feuerwehr musste Auto mit Kran bergen

Die Bergung des Fahrzeugs übernahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Mithilfe des Krans eines Wechselladerfahrzeugs hoben sie das Auto aus dem Rabnitzbach. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Eggersdorf bei Graz standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Warum der Lenker von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit nicht bekannt.