Gegen Baum gekracht: Autofahrer (49) von Ersthelfern befreit

Ein 49-jähriger Autofahrer kam am Sonntagvormittag in Bad Schwanberg von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer befreiten den Verletzten aus seinem Fahrzeug.

Ein 49-jähriger Autofahrer kam auf der B76 bei Bad Schwanberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 49-jähriger Autofahrer kam auf der B76 bei Bad Schwanberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, dem 15. November 2026, gegen 9 Uhr auf der B76 Radlpass Straße bei Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark). Ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Nachkommende Autofahrer eilten zu Hilfe

In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und reagierten sofort: Sie befreiten den 49-Jährigen aus seinem Wagen und leisteten Erste Hilfe. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend ins LKH Deutschlandsberg gebracht.

B76 vollständig gesperrt

Während des Einsatzes musste die B76 Radlpass Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Wie lange die Sperre dauerte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.