Von eigenem Baum überrollt: 25-Jähriger schwer verletzt

Ein 25-jähriger Forstarbeiter wurde am Samstag im Bezirk Voitsberg von einem selbst gefällten Baum überrollt. Er erlitt schwere Beinverletzungen. Die Rettung aus dem steilen Waldgebiet gestaltete sich schwierig.

Bei Holzschlägerungsarbeiten im Bezirk Voitsberg (Steiermark) kam es am Samstagnachmittag, dem 14. November 2026, zu einem schweren Unfall. Ein 25-jähriger Forstarbeiter wurde von einem Baum getroffen und überrollt, den er zuvor selbst gefällt hatte. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen an den Beinen, wie „MeinBezirk“ berichtet.

Schwierige Rettung aus Waldgebiet

Der Unfall ereignete sich in einem Waldgebiet im Grenzbereich zwischen Voitsberg-Lobming und Bärnbach-Gschneid. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach, die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach und die Polizei Voitsberg wurden alarmiert. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich die Rettung besonders schwierig. Nach der notärztlichen Erstversorgung direkt an der Unfallstelle brachten die Feuerwehrleute den Verletzten mithilfe einer Korbtrage aus dem Wald zu einem bereitstehenden Rettungswagen.

In stabilem Zustand ins Krankenhaus

Der 25-Jährige wurde anschließend unter notärztlicher Begleitung ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Sein Zustand war beim Transport stabil. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach stand unter der Einsatzleitung von Manfred Pölzl mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Feuerwehr Bärnbach und die Polizei waren vor Ort. Wie es genau zu dem schweren Forstunfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.