Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva / GoogleStreetViwe
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Tunnel.
Nach einer Panne kam es zur Sperre.
Steiermark/Kärnten
15/11/2026
Aktuell

Tunnelsperre auf der A2 Richtung Wien: Steirer und Kärntner betroffen

Wer aktuell auf der A2 Südautobahn in Richtung Wien unterwegs ist, muss sich ein wenig gedulden beziehungsweise mehr Zeit einplanen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Auf der steirischen Seite besteht derzeit eine Sperre des Herzogbergtunnels im Packabschnitt. Der Grund dafür ist ein defektes Fahrzeug nach dem Tunnel. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, sollen Autofahrerinnen und Autofahrer die Sperre abwarten, da ein Ausweichen eher unpraktisch ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at