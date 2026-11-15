Tunnelsperre auf der A2 Richtung Wien: Steirer und Kärntner betroffen

Wer aktuell auf der A2 Südautobahn in Richtung Wien unterwegs ist, muss sich ein wenig gedulden beziehungsweise mehr Zeit einplanen.

Nach einer Panne kam es zur Sperre.

Nach einer Panne kam es zur Sperre.

Auf der steirischen Seite besteht derzeit eine Sperre des Herzogbergtunnels im Packabschnitt. Der Grund dafür ist ein defektes Fahrzeug nach dem Tunnel. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, sollen Autofahrerinnen und Autofahrer die Sperre abwarten, da ein Ausweichen eher unpraktisch ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert