Trauer im Grazer Landhaus: Langjähriger Landtagsdirektor (58) verstorben

Mehr als ein Jahrzehnt war Maximilian Weiss an der Spitze der steirischen Landtagsdirektion tätig. Er kannte die Abläufe im Grazer Landhaus, arbeitete mit unterschiedlichen politischen Mehrheiten zusammen und begleitete zahlreiche Landtagspräsidenten durch ihre Amtszeiten. Nun ist der gebürtige Grazer im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Weiss erlag am Samstag, dem 14. November 2026, einer schweren Krankheit.

Gesundheitliche Probleme führten zum Rückzug

Bereits im Februar dieses Jahres hatte Weiss seine Funktion als Landtagsdirektor aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen. Von 2013 bis 2026 leitete er die Direktion und war damit für einen wesentlichen Teil des parlamentarischen Betriebs verantwortlich. Über die Jahre arbeitete er mit unterschiedlichen Landesregierungen und insgesamt zehn Landtagspräsidentinnen und -präsidenten zusammen. Die Landtagsdirektion kümmert sich unter anderem um die Vorbereitung von Sitzungen, unterstützt die Ausschüsse und sorgt dafür, dass die parlamentarischen Abläufe funktionieren. Weiss galt dabei als ausgewiesener Kenner des steirischen Landtags.

Er machte Politik auch für Junge verständlich

Während seiner Amtszeit setzte sich der Jurist für die Modernisierung des Landtags ein. Dazu gehörten insbesondere die Digitalisierung der parlamentarischen Arbeit und die Weiterentwicklung des papierlosen Landtags. Ein besonderes Anliegen war ihm außerdem, jungen Menschen die Demokratie näherzubringen. Er förderte die Zusammenarbeit mit Universitäten und führte selbst Besuchergruppen durch das Grazer Landhaus. Dabei vermittelte er nicht nur die Geschichte des Gebäudes, sondern erklärte auch, wie das Landesparlament arbeitet. Auch über die Steiermark hinaus war Weiss aktiv. Er engagierte sich in der österreichischen Landtagsdirektorenkonferenz und pflegte parlamentarische Kontakte nach Deutschland und Südtirol.