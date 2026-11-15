Über eine Million Lichter: Neuer Winterpark am Schwarzlsee eröffnet

Eine Million Lichter, Hunderte Figuren und ein drei Kilometer langer Rundweg: Am Schwarzlsee in Premstätten ist der neue Lichterpark eröffnet worden. Was Besucher abends erwartet und wie lange die Winterattraktion geöffnet bleibt.

Riesige Eisbären, leuchtende Teddybären und beleuchtete Schlitten: Wer derzeit am Schwarzlsee in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) vorbeischaut, erlebt das beliebte Freizeitgelände von einer ganz anderen Seite. Am Samstag, dem 14. November 2026, haben dort erstmals die „Lichterwelten“ ihre Tore geöffnet. Dahinter steckt ein aufwendiges Projekt, für das mehr als eine Million LED-Lichter zum Einsatz kommen. Bis Anfang Jänner können Besucher durch den neuen Lichterpark spazieren.

Mehr als 750 Figuren am Schwarzlsee

Auf einem rund drei Kilometer langen Rundweg entlang des Seeufers warten zahlreiche Lichtinstallationen. Insgesamt wurden 402 große und 350 kleinere Figuren aufgestellt. Neben überdimensionalen Eisbären und Teddybären gehören auch eine Wasser- und Fontänenshow sowie ein verzaubertes Dorf mit Musik und Lichteffekten zum Programm. Bis die ersten Besucher den Park erkunden konnten, war einiges an Arbeit notwendig. Mehr als einen Monat dauerte allein der Aufbau. Rund 20 Kilometer Lichterketten und weitere 15 Kilometer Stromkabel wurden verlegt. An der Herstellung zahlreicher Figuren arbeitete Mitorganisator Marcel Reinisch selbst mit.

10.000 Euro für den guten Zweck

Bei der Eröffnung ging es allerdings nicht nur um die Lichtinstallationen. Die Organisatoren John Ross und Marcel Reinisch überreichten gemeinsam mit Isabella und Klaus Leutgeb einen Spendenscheck über 10.000 Euro an die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“. Auch musikalische Gäste ließen sich die Premiere nicht entgehen: Die steirische Band „Die Draufgänger“ schaute vor ihrem Auftritt bei der großen Schlagershow in der Grazer Stadthalle am Schwarzlsee vorbei.

Bis 10. Jänner geöffnet: Das kostet der Eintritt

Wer die neue Winterattraktion besuchen möchte, hat dazu noch bis zum 10. Jänner 2027 Gelegenheit. Die „Lichterwelten“ sind täglich geöffnet. Der Einlass erfolgt zwischen 16.30 und 21 Uhr über verschiedene Zeitfenster. Tickets sind ab 22,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt, für ältere Kinder bis 14 Jahre und Senioren gibt es Ermäßigungen. Zusätzlich zu den Lichtinstallationen gibt es einen eigenen Familienpark mit Fahrgeschäften sowie Gastronomieangebote. Bei jedem Kinderticket ist eine Freifahrt im Kinder-Vergnügungspark inkludiert.