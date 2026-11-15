Nach 46 Jahren: Steirischer Traditionsverband stellt Arbeit ein

Seit 1980 hat der Regionale Entwicklungsverband Mürzzuschlag Projekte im Mürztal vorangetrieben. Nun stellt er seine operative Arbeit ein. Alle sechs „Speiskammerl“ sind betroffen: Deren Betreibergesellschaft soll verkauft werden.

Nach mehr als viereinhalb Jahrzehnten steht beim Regionalen Entwicklungsverband (REV) Mürzzuschlag eine grundlegende Veränderung an. Die Organisation, die seit 1980 zahlreiche Projekte im Mürztal umgesetzt hat, beendet ihre operative Tätigkeit. Vollständig verschwinden wird der Verband allerdings nicht. Wie bekannt wurde, bleibt er aus rechtlichen Gründen bestehen. Auch für eines seiner bekanntesten Projekte, die regionalen „Speiskammerl“, gibt es bereits Pläne.

Was wird aus den sechs „Speiskammerln“?

Ob Eier, Fleischprodukte oder andere regionale Spezialitäten: Die „Speiskammerl“ ermöglichen es, Lebensmittel heimischer Produzenten unabhängig von den üblichen Geschäftsöffnungszeiten einzukaufen. Insgesamt sechs solcher Verkaufsstellen wurden im Mürztal eingerichtet, unter anderem in Kindberg und Mürzzuschlag. Nun steht auch bei diesem Projekt eine Veränderung bevor. Die Gesellschaft hinter den „Speiskammerln“ soll verkauft werden. Das Angebot soll als eigenständiger Betrieb bestehen bleiben. Wer die Gesellschaft künftig übernehmen könnte, ist bis dato nicht bekannt. Wie gut das Konzept angenommen wurde, zeigen frühere Zahlen: Bereits im März 2025 waren seit dem Start der Verkaufsstellen im Jahr 2022 rund 80.000 Produkte verkauft worden.

Warum der Verband seine Arbeit einstellt

Als der REV 1980 gegründet wurde, befand sich die Region in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase. Der Strukturwandel in der Industrie stellte die Gemeinden vor neue Herausforderungen. Gemeinsam wollten sie Arbeitsplätze sichern, die Wirtschaft stärken und regionale Projekte vorantreiben. Daraus entstanden im Laufe der Jahrzehnte unterschiedliche Initiativen. Eine davon war der „Mürzdienst“, der ursprünglich Menschen bei der Rückkehr ins Berufsleben unterstützen sollte. Das Unternehmen entwickelte sich später zu einem Personaldienstleister und wurde 2008 verkauft. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der REV unter anderem auf die E-Bike-Region Mürztal und die „Speiskammerl“. Inzwischen übernehmen jedoch auch andere Einrichtungen Aufgaben der Regionalentwicklung. Dadurch sei das Betätigungsfeld des Verbandes zunehmend kleiner geworden. Auch der Vertrag mit Geschäftsführerin Andrea Steiner wurde bereits aufgelöst.

Warum der REV trotzdem bestehen bleibt

Eine vollständige Auflösung ist vorerst nicht vorgesehen. Das hängt auch mit den finanziellen Rücklagen zusammen, die der Verband unter anderem durch den Verkauf des „Mürzdienstes“ aufgebaut hat. Da der REV gemeinnützig organisiert ist, darf dieses Geld ausschließlich für entsprechende Zwecke verwendet werden. Eine Aufteilung der noch vorhandenen Mittel unter den Mitgliedsgemeinden ist deshalb nicht möglich. Hinzu kommen bestehende Beteiligungen, unter anderem am Regionalmanagement Obersteiermark Ost und an der Thermalbohrung Mürztal Aufschließungsgesellschaft in Kindberg. Der REV bleibt damit rechtlich bestehen, auch wenn er künftig keine eigenen Projekte mehr operativ umsetzt.