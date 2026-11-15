Für zwei Euro übernommen: Neue Pläne für steirisches Skigebiet

Fast wäre auf der Brunnalm im Mürztal in diesem Winter kein Lift mehr gefahren. Nach der Übernahme um symbolische zwei Euro soll der Skibetrieb am 8. Dezember starten. Neue Betreiber planen auch Camping, Jurten und einen Bikepark.

Ein ganzes Skigebiet für zwei Euro? Was zunächst nach einem unglaublichen Schnäppchen klingt, ist für die neuen Betreiber der Veitscher Brunnalm mit hohen Kosten und großen Herausforderungen verbunden. Noch vor wenigen Wochen stand das Skigebiet in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) vor einer ungewissen Zukunft. Die Gemeinde konnte sich den Betrieb nicht mehr leisten, eine Schließung drohte. Mit Margret Kraischek und Michael Stoppacher haben sich schließlich zwei Investoren gefunden, die die Freizeitbetriebe Veitsch für symbolische zwei Euro übernommen haben. Jetzt steht fest, wie es weitergehen soll.

Saisonstart für 8. Dezember geplant

Zunächst gilt die ganze Aufmerksamkeit der bevorstehenden Wintersaison. Die Vorbereitungen auf der Brunnalm laufen bereits, die Schneekanonen stehen bereit. Wenn Temperaturen und Schneeverhältnisse mitspielen, sollen die Lifte am 8. Dezember 2026 wieder in Betrieb gehen. Auch das bisherige Team rund um Betriebsleiter Peter Huber bleibt erhalten. Bei den Liftkarten müssen Wintersportler allerdings mit etwas höheren Preisen rechnen. Trotzdem möchten die neuen Betreiber die Brunnalm weiterhin als leistbares Skigebiet für Familien positionieren. Das wirtschaftliche Risiko ist beträchtlich. Allein der laufende Liftbetrieb kostet nach Angaben der Betreiber rund 150.000 Euro im Jahr. Für die Vorbereitungen und den Neustart sind laut Bürgermeister Arno Russ Investitionen von rund 400.000 Euro notwendig. Die Erwartungen an die Wintersaison sind entsprechend hoch. Rund 30.000 Gäste sollen auf die Brunnalm kommen, im Idealfall sogar 40.000. In der vergangenen Saison war das Skigebiet an 95 Tagen in Betrieb.

Campingplatz, Jurten und Bikepark geplant

Damit sich die Brunnalm langfristig rechnet, soll das Geschäft künftig nicht mehr ausschließlich vom Schnee abhängig sein. Die beiden Betreiber wollen das Gebiet auch außerhalb der Skisaison stärker nutzen. Dafür gibt es bereits konkrete Ideen: Auf einem Teil des Parkplatzgeländes ist ein Alm-Campingplatz vorgesehen. Wanderer und Wallfahrer sollen künftig in Jurten übernachten können, die Platz für jeweils acht bis zehn Personen bieten könnten. Auch Familien mit Kindern möchte man im Sommer verstärkt ansprechen. Im Bereich des bestehenden Kinderlandes ist ein naturnaher Bikepark angedacht. Darüber hinaus könnte die Brunnalm zu einem Ausgangspunkt für Radpilger auf dem Weg nach Mariazell werden. Insgesamt wollen Kraischek und Stoppacher innerhalb der kommenden drei Jahre zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro investieren, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Sommerprojekte befinden sich allerdings noch in der Planungsphase.

Neues Team übernimmt Restaurant „Die Gams“

Veränderungen gibt es auch in der Gastronomie. Das Panoramarestaurant „Die Gams“ bekommt mit Heike Ornig und Franz Göbel neue Pächter. Die beiden sind durch ihre Arbeit mit dem „Wildkollektiv“ im Raum Neuberg an der Mürz bekannt und wollen künftig auch auf der Brunnalm Wildspezialitäten anbieten. Der gastronomische Betrieb soll bereits am 3. Dezember starten, also noch vor dem geplanten Beginn der Skisaison. Bei den weiteren Vorhaben müssen die Betreiber zudem die Interessen der Weidegenossenschaft berücksichtigen. Deren 32 Mitglieder sind Eigentümer der Almflächen. Besonders bei den geplanten Sommerangeboten soll darauf geachtet werden, dass der Charakter der Alm erhalten bleibt.