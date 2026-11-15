Wahlärzte: ÖGK will Honorare deckeln, steirische Ärztekammer kontert

Wer einen Arzttermin benötigt, steht mitunter vor der Entscheidung: Auf einen Termin bei einem Kassenarzt warten oder für eine Behandlung beim Wahlarzt selbst bezahlen? Genau darüber ist nun eine heftige Diskussion entbrannt. ÖGK-Obmann Andreas Huss möchte die Honorare von Wahlärztinnen und Wahlärzten begrenzen. In der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. November 2026, bekräftigte er seine Forderung. Die Ärztekammer Steiermark reagiert mit deutlicher Kritik und sieht die eigentlichen Probleme an einer ganz anderen Stelle.

ÖGK will hohe Wahlarztkosten begrenzen

Für Huss sind die teilweise hohen Rechnungen bei Wahlärzten ein Problem. Anders als Kassenärzte können Wahlärzte ihre Honorare grundsätzlich selbst festlegen. Patienten müssen die Kosten zunächst selbst tragen und bekommen anschließend nur einen Teil von der Krankenkasse zurück. Der ÖGK-Obmann möchte deshalb eine gesetzliche Obergrenze einführen. Als Vorbild nennt er Deutschland. Dort gibt es eine Gebührenordnung für privatärztliche Leistungen. Auch strengere Vorgaben für Wahlärzte, etwa bei der Eröffnung neuer Ordinationen, gehören zu seinen Überlegungen. Huss sieht vor allem die unterschiedlichen Wartezeiten als Schwachstelle des österreichischen Gesundheitssystems. Während manche Patienten lange auf einen Kassentermin warten müssen, können andere für eine private Behandlung bezahlen. Mit einer Gesundheitsreform möchte er dieser Entwicklung entgegenwirken.

Steirische Ärztekammer übt scharfe Kritik

Bei der Ärztekammer Steiermark stößt dieser Vorstoß auf Widerstand. Präsident Michael Sacherer hält eine Begrenzung der Wahlarzthonorare für den falschen Ansatz. Die langen Wartezeiten würden dadurch nicht verschwinden. „Ein Preisdeckel verkürzt keine einzige Wartezeit. Gegen Wartezeiten im niedergelassenen Bereich gibt es ein Mittel: Man beseitigt den Engpass“, erklärt Sacherer in einer aktuellen Aussendung. Auch Vizepräsident Dietmar Bayer widerspricht den Plänen. Aus seiner Sicht übernehmen Wahlärzte einen wichtigen Teil der Versorgung, weil das öffentliche Kassensystem nicht ausreichend Kapazitäten bietet. Statt die private Medizin stärker einzuschränken, müssten die Bedingungen für Kassenärzte verbessert werden. Die steirische Ärzteschaft fordert deshalb zusätzliche Kassenstellen, zeitgemäße Verträge mit flexibleren Arbeitsmodellen und weniger Bürokratie. Zudem brauche es eine bessere Patientenlenkung, damit medizinische Leistungen gezielter in Anspruch genommen werden können.

Was würde sich für Patienten ändern?

Sollte die von Huss vorgeschlagene Honorargrenze tatsächlich kommen, könnten die Preise bestimmter wahlärztlicher Behandlungen künftig begrenzt werden. Eine entsprechende Neuregelung ist derzeit allerdings noch nicht beschlossen. Für Patienten ist vor allem die Kostenerstattung entscheidend. Wer beispielsweise 200 Euro für einen Wahlarzttermin bezahlt, bekommt von der ÖGK nicht automatisch 160 Euro zurück. Die Krankenkasse erstattet grundsätzlich 80 Prozent jenes Betrags, den sie für dieselbe Leistung bei einem Kassenarzt bezahlen würde. Dieser Betrag kann deutlich niedriger sein als die tatsächliche Wahlarztrechnung. Auch beim Vergleich mit Deutschland gibt es Unterschiede. Dort richtet sich die privatärztliche Abrechnung nach einer eigenen Gebührenordnung. Unter bestimmten Voraussetzungen sind höhere Honorare möglich, teilweise auch auf Grundlage einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Die steirische Ärztekammer hält den von Huss gezogenen Vergleich daher für unpassend.