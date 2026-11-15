Nach Überschlag wieder Totalsperre auf B76: Auto prallt gegen Baum

Nach dem Überschlag am Samstagabend musste die B76 am Sonntag erneut gesperrt werden. Bei Bad Schwanberg prallte ein 49-jähriger Lenker gegen einen Baum. 30 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, das Auto wurde mit einem Kran geborgen.

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle innerhalb weniger Stunden auf der B76 im Bezirk Deutschlandsberg: Erst am Samstagabend, dem 14. November 2026, war ein 66-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen. Sein Wagen überschlug sich im Straßengraben, der Lenker wurde schwer verletzt. Auch eine leichte Alkoholisierung wurde festgestellt, wie 5 Minuten bereits berichtete: Auto überschlägt sich: Totalsperre auf der B76. Keine 14 Stunden später mussten die Einsatzkräfte erneut auf die Radlpass Straße ausrücken. Diesmal war ein Auto gegen einen Baum geprallt.

©FF Hollenegg Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg verlor auf der B76 die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ersthelfer befreiten 49-Jährigen aus Auto

Am Sonntag, dem 15. November, kam es gegen 9 Uhr bei Bad Schwanberg zum nächsten Unfall. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg verlor auf der B76 die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und reagierten sofort. Sie befreiten den verletzten Mann aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, war der Lenker bereits außerhalb des Autos. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins LKH Deutschlandsberg gebracht.

©FF Hollenegg Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und reagierten sofort.

30 Feuerwehrkräfte und Kran im Einsatz

Die Feuerwehren Hollenegg, Deutschlandsberg und Rettenbach rückten mit insgesamt 30 Einsatzkräften aus. Zunächst musste die B76 vollständig gesperrt werden. Gleichzeitig sicherten die Helfer die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Auch die Bergung gestaltete sich aufwendig. Mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeugs der Feuerwehr Deutschlandsberg wurde der beschädigte Pkw geborgen und gesichert abgestellt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Anschließend beseitigten die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel sowie Fahrzeugteile und Trümmer von der Straße. Erst nach Abschluss sämtlicher Arbeiten konnte die B76 wieder für den Verkehr freigegeben werden.