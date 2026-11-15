Bis minus 4 Grad: In der Steiermark droht am Montag Glätte

Frostiger Start in die neue Woche: Am Montag sinken die Temperaturen in der Steiermark auf bis zu minus vier Grad. Im Norden kann es früh stellenweise glatt werden. Später wechseln Wolken und Sonne, auch Regenschauer sind möglich.

Der Start in die neue Woche könnte in Teilen der Steiermark eine rutschige Angelegenheit werden. Heute fallen die Temperaturen in den frühen Morgenstunden auf bis zu minus vier Grad. Besonders im Norden des Landes ist laut GeoSphere Austria Vorsicht geboten: Dort kann es stellenweise zu Glätte kommen. Doch auch abseits der frostigen Temperaturen zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite.

Im Norden ist Vorsicht geboten

Wer am Morgen mit dem Auto unterwegs ist, sollte vor allem in der nördlichen Steiermark auf mögliche glatte Straßen achten. Nach einer kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus vier und plus einem Grad kann es dort örtlich rutschig werden. Gleichzeitig ziehen bereits in der Früh Wolkenfelder über das Land. Im Südosten kann sich zunächst Nebel halten, der die Sicht stellenweise einschränkt.

Auch Regen und Sonne sind dabei

Im Laufe des Tages bleibt das Wetter unbeständig. Immer wieder ziehen dichtere Wolken durch, vereinzelt sind auch kurze Regenschauer möglich. Größere Regenmengen werden allerdings nicht erwartet. Ganz ohne Sonnenschein geht der Montag ebenfalls nicht vorüber. Zwischendurch können die Wolken auflockern und zumindest für kurze Zeit den Blick auf die Sonne freigeben. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf etwa sechs bis neun Grad. Dazu weht mäßiger Wind aus westlicher Richtung. Damit wird es zwar deutlich milder als in den frühen Morgenstunden, überwiegend sonniges Wetter ist zum Wochenstart aber nicht zu erwarten.