Biberburg bei Graz in Gefahr: Naturwacht stellt Damm wieder her

Ein entfernter Biberdamm am Rückhaltebecken in Raaba rief die Berg- und Naturwacht auf den Plan. Die Helfer bauten ihn wieder auf, damit eine Biberburg nicht trockenfällt. Wer den Damm entfernt hat und warum, ist weiterhin unklar.

Ein Biberdamm ist weit mehr als ein Haufen Äste und Zweige. Für die Tiere kann er darüber entscheiden, ob ihre Behausung ausreichend von Wasser umgeben bleibt. Genau diese Funktion war am Rückhaltebecken in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung) offenbar gefährdet. Dort wurde laut der Berg- und Naturwacht Hart bei Graz ein wichtiger Biberdamm entfernt. Die Naturschützer reagierten und bauten ihn wieder auf.

Biberburg drohte trockenzufallen

Wie die Berg- und Naturwacht Hart bei Graz berichtet, handelte es sich um den Hauptdamm im Bereich des Rückhaltebeckens. Dieser war zuvor entfernt worden. Nach Einschätzung der Naturschützer wäre die Biberburg ohne den Damm trockengelegt worden. Deshalb griffen die Mitglieder der Berg- und Naturwacht selbst ein und stellten den Damm wieder her. Wer den ursprünglichen Eingriff vorgenommen hat und welche Gründe dahinterstecken, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Warum Biberdämme geschützt sind

Biber bauen ihre Dämme nicht zufällig. Sie stauen damit Gewässer auf und sorgen dafür, dass der Wasserstand rund um ihre Behausung ausreichend hoch bleibt. Das erleichtert ihnen unter anderem den geschützten Zugang zum Bau. In der Steiermark stehen die Tiere und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten unter strengem Schutz. Die Berg- und Naturwacht bezeichnet die Entfernung des Dammes in Raaba als rechtswidrig. Allerdings gibt es gesetzlich geregelte Ausnahmen. Seit Juni 2026 ermöglicht die steirische Biberverordnung unter bestimmten Voraussetzungen Eingriffe in den Lebensraum der Tiere, beispielsweise bei Konflikten mit Hochwasserschutzanlagen. Dafür müssen unter anderem geeignete Präventionsmaßnahmen geprüft und behördliche Vorgaben eingehalten werden.