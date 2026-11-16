Großbrand bei Gleinstätten: Bauernhaus völlig zerstört

Im Ortsteil Pistorf bei Gleinstätten stand am Sonntag ein altes Bauernhaus in Vollbrand. Knapp 100 Feuerwehrleute konnten das Gebäude nicht retten, verhinderten jedoch, dass sich das Feuer auf die benachbarten Gebäude ausbreitete.

Für ein altes Bauernhaus im Bezirk Leibnitz kam am Sonntag, dem 15. November 2026, jede Hilfe zu spät. Als die Feuerwehren gegen 11 Uhr nach Pistorf in der Marktgemeinde Gleinstätten ausrückten, stand das unbewohnte Gebäude bereits in Vollbrand. Eine große Rauchwolke stieg über dem Brandort auf. Rasch war klar, dass sich die Einsatzkräfte vor allem darauf konzentrieren mussten, die angrenzenden Gebäude vor den Flammen zu schützen.

Knapp 100 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Insgesamt sechs Feuerwehren mit knapp 100 Einsatzkräften kämpften gegen das Feuer. Das Bauernhaus selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu retten. Umso wichtiger war es, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Damit die Feuerwehr auch schwer erreichbare Brandherde bekämpfen konnte, mussten Teile des Dachstuhls und die Decke des Hauses abgetragen werden. Erst dadurch konnten die Einsatzkräfte gezielt gegen verbliebene Flammen vorgehen.

Nebengebäude konnten gerettet werden

Trotz des massiven Brandes gelang es den Feuerwehrleuten, die angrenzenden Gebäude vor einem Übergreifen des Feuers zu bewahren. Das Bauernhaus hingegen wurde vollständig zerstört. Kurz nach 14 Uhr, also rund drei Stunden nach Beginn des Einsatzes, konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.