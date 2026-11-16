„So etwas haben wir noch nicht erlebt“: Steirische Krampusgruppe ist empört

Ein Krampus soll bei einem Lauf von einem Ordner an den Hörnern zu Boden gedrückt und rund 30 Sekunden festgehalten worden sein. Die Lonsperch Teifl zeigen sich empört. Was den Zwischenfall ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt.

Ein Krampus am Boden, ein Ordner, der ihn offenbar nicht loslassen wollte: Ein Zwischenfall bei einem Krampuslauf hat die steirische Gruppe „Lonsperch Teifl / Harter Devils“ verärgert. In einer öffentlichen Stellungnahme schildern die Mitglieder, dass einer ihrer Maskenträger von einem Ordner an den Hörnern gepackt und zu Boden gedrückt worden sein soll. Rund 30 Sekunden habe die Situation laut ihrer Schätzung gedauert. Was genau dazu geführt hat, ist bislang unklar.

„So etwas haben wir noch nicht erlebt“

Seit 2010 ist die Krampusgruppe nach eigenen Angaben bei Läufen unterwegs. Einen derartigen Vorfall habe man in diesen 16 Jahren noch nicht erlebt, heißt es in der Stellungnahme auf Facebook. Die Mitglieder betonen, dass sie bei ihren Auftritten auf Tradition setzen und keine Auseinandersetzungen provozieren wollen. Gleichzeitig räumen sie ein, dass es beim Einsatz der Rute durchaus zu unangenehmen Situationen kommen könne. Durch die schweren Masken sei die Sicht der Krampusse eingeschränkt. Es könne daher passieren, dass ein Zuschauer unbeabsichtigt an einer empfindlichen Körperstelle getroffen werde. Beschwerden darüber könne man nachvollziehen. Einen Maskenträger an den Hörnern zu Boden zu drücken und ihn anschließend längere Zeit festzuhalten, gehe aus Sicht der Gruppe allerdings zu weit.

Besucherin soll Polizei informiert haben

Besonders unverständlich ist für die Mitglieder, dass sich nach eigenen Angaben weder während noch nach dem Lauf ein Besucher mit einer Beschwerde direkt an sie gewandt habe. Umso mehr beschäftigt die Gruppe die Frage, was den Ordner zu seinem Eingreifen veranlasst haben könnte. Eine Frau aus dem Publikum soll den Vorfall unmittelbar gegenüber der Polizei geschildert haben. Dafür bedankt sich die Krampusgruppe ausdrücklich. Ob es zu einer Anzeige gekommen ist oder jemand verletzt wurde, geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Mit ihrem öffentlichen Beitrag wollen die Lonsperch Teifl offenbar auf ein Thema aufmerksam machen, das bei Krampusläufen immer wieder zu Konflikten führt: Wie weit darf der traditionelle Einsatz der Rute gehen, und welche Grenzen gelten im Umgang mit den Maskenträgern? Für die Gruppe steht jedenfalls fest, dass gegenseitiger Respekt nicht nur von den Krampussen, sondern auch von Ordnern und Zuschauern erwartet werden müsse.