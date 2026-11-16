Millionenpleite am Thalersee: Restaurant ist jetzt geschlossen

Das Restaurant am Thalersee ist seit 11. November geschlossen. Nach der Vertragsauflösung hat die Betreiberfirma erneut Konkurs angemeldet. Es geht um mindestens 1,46 Millionen Euro Schulden. Elf Beschäftigte sind davon betroffen.

Am Thalersee bei Graz nimmt die Krise rund um das Restaurant eine weitere Wendung. Erst Anfang November berichtete 5 Minuten, dass die Holding Graz den Vertrag mit dem Betreiber vorzeitig aufgelöst hat und bereits nach einem Nachfolger sucht, hier nachzulesen: Nach zwei Pleiten: Am Thalersee folgt jetzt der nächste Paukenschlag. Damals hieß es noch, das Lokal bleibe vorerst geöffnet. Doch daraus wird nichts mehr: Der „Thaler See Garten“ hat seinen Betrieb am 11. November 2026 eingestellt. Nun wurde über die Betreibergesellschaft KRAFTMoments KMG GmbH in Liqu. erneut ein Konkursverfahren eröffnet. Die finanziellen Probleme haben ein beträchtliches Ausmaß erreicht.

Mindestens 1,46 Millionen Euro Schulden

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag, dem 16. November, mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf mindestens 1,46 Millionen Euro. Hinzu kommen Forderungen von Beschäftigten, deren genaue Höhe noch nicht feststeht. Nach den vorliegenden Gläubigerlisten sind mindestens 43 Gläubiger betroffen. Auch für die elf Dienstnehmer hat die neuerliche Insolvenz Folgen. Dem stehen laut Insolvenzantrag Vermögenswerte von rund 120.500 Euro gegenüber. Allerdings ist noch unklar, welchen Wert diese tatsächlich haben und wie viel davon verwertet werden kann.

Sanierung ist endgültig gescheitert

Für die Betreiber ist es bereits das zweite Insolvenzverfahren in diesem Jahr. Im Jänner 2026 war die KRAFTMoments KMG GmbH mit Verbindlichkeiten von rund 883.000 Euro insolvent geworden. Damals bestand noch Hoffnung, das Restaurant weiterzuführen. Tatsächlich wurde ein Sanierungsplan angenommen und bestätigt. Die vereinbarten Raten konnten in weiterer Folge allerdings nicht mehr bezahlt werden. Laut AKV leben dadurch 50 Prozent der ursprünglichen Altforderungen wieder auf. Dazu kommen neue Verbindlichkeiten. Als Gründe für die neuerliche Insolvenz nennt die Gesellschaft anhaltende Liquiditätsprobleme. Zahlungen an öffentliche Gläubiger, Beschäftigte und Lieferanten konnten nicht mehr geleistet werden. Zusätzlich habe die Auflösung des Betreibervertrags die wirtschaftliche Grundlage für den Restaurantbetrieb entzogen.

Keine Fortführung mehr geplant

Anders als beim ersten Insolvenzverfahren gibt es diesmal keinen weiteren Sanierungsversuch. Die Gesellschaft befindet sich bereits in Liquidation und soll im Zuge des Konkursverfahrens abgewickelt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hans Georg Popp bestellt. Er muss nun die wirtschaftliche Situation und die vorhandenen Vermögenswerte prüfen. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 5. Jänner 2027 anmelden.

Wie geht es am Thalersee weiter?

Wie lange das Restaurant am Thalersee geschlossen bleibt, ist derzeit offen. Seit der Wiedereröffnung des Gebäudes im Jahr 2022 gab es bereits einen Betreiberwechsel und mehrere Insolvenzen. Nun soll ein neuer Pächter gefunden werden. Die Suche läuft bereits: Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 25. November 2026, 12 Uhr, bewerben. Die Ausschreibung umfasst neben dem Restaurant auch die Gästezimmer, den Boots- und Schlittschuhverleih sowie die Parkplatzbewirtschaftung. Die neuerliche Insolvenz betrifft die bisherige Betreibergesellschaft. Wann das Restaurant unter neuer Führung wieder öffnen könnte, steht noch nicht fest.