Black Friday in Österreich: Diese Fallen können das Schnäppchen teuer machen

Ein großer Rabatt auf dem Preisschild klingt zunächst verlockend. Doch entscheidend ist, wie viel ein Produkt tatsächlich kostet und nicht, wie hoch der beworbene Preisnachlass ausfällt.

Ein großer Rabatt auf dem Preisschild klingt zunächst verlockend. Doch entscheidend ist, wie viel ein Produkt tatsächlich kostet und nicht, wie hoch der beworbene Preisnachlass ausfällt.

25 Prozent Rabatt auf alles, besonders günstige Technik und Angebote, die angeblich nur wenige Stunden gelten: Ende November beginnt in Österreich wieder die große Schnäppchenjagd. Am Freitag, dem 27. November 2026, steht der Black Friday an, drei Tage später folgt der Cyber Monday, 5 Minuten hat berichtet: Black Friday 2026: Amazon startet Rabattschlacht heuer früher. Viele Händler werben allerdings schon deutlich früher mit Sonderaktionen. Doch wer sich von hohen Prozentzahlen zum schnellen Kauf verleiten lässt, zahlt unter Umständen mehr als nötig. Die Arbeiterkammer Steiermark warnt deshalb vor mehreren Fallen, die beim Einkaufen leicht übersehen werden.

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Hohe Rabatte, aber nicht immer günstige Preise

Ein großer Rabatt auf dem Preisschild klingt zunächst verlockend. Doch entscheidend ist, wie viel ein Produkt tatsächlich kostet und nicht, wie hoch der beworbene Preisnachlass ausfällt. Die Arbeiterkammer weist darauf hin, dass bei Aktionen wie „25 Prozent auf alles“ häufig zahlreiche Ausnahmen im Kleingedruckten versteckt sind. Gerade bei technischen Geräten lohnt sich außerdem ein genauer Blick auf die Modellbezeichnung. Nicht selten werden ältere Geräte besonders stark reduziert. Auch künstlicher Zeitdruck kann Käufer zu vorschnellen Entscheidungen verleiten. Herunterzählende Uhren und angeblich streng limitierte Stückzahlen sollen dazu animieren, möglichst rasch zu bestellen. AK-Konsumentenschützerin Elena Propst empfiehlt deshalb, Preise vor dem Kauf auf Vergleichsportalen wie Geizhals oder Idealo zu überprüfen. Wichtig zu wissen: Bei beworbenen Preisermäßigungen müssen Händler grundsätzlich auch den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage angeben. Damit sollen irreführende Rabatte verhindert werden.

Vorsicht: Hinter Schnäppchen können Fake-Shops stecken

Besonders aufmerksam sollten Konsumenten bei unbekannten Online-Shops sein. Denn nicht jeder Anbieter, der mit Markenprodukten und außergewöhnlich günstigen Preisen wirbt, ist tatsächlich seriös. Die Arbeiterkammer rät dazu, vor einer Bestellung das Impressum, die Geschäftsbedingungen und die angegebenen Rückgaberechte zu überprüfen. Auch fehlende Kontaktinformationen oder auffällige Fehler auf der Website können Warnzeichen sein. Wer sich nicht sicher ist, kann den Shop auf der Plattform Watchlist Internet überprüfen. Dort werden regelmäßig betrügerische Online-Shops veröffentlicht. Bei unbekannten Anbietern sollte außerdem möglichst nicht per direkter Vorausüberweisung bezahlt werden. Sicherer sind Zahlungsmöglichkeiten mit entsprechendem Käuferschutz.

Achtung: Das Schnäppchen kann noch teurer werden

Selbst wenn der angebotene Preis tatsächlich günstig ist, können zusätzliche Kosten die Ersparnis zunichtemachen. Dazu zählen etwa hohe Versandkosten oder Gebühren für die Rücksendung. Besonders bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der EU ist Vorsicht geboten. Hier können zusätzlich Zollgebühren und Einfuhrabgaben anfallen. Die AK empfiehlt deshalb, immer den gesamten Bestellbetrag zu prüfen und nicht nur den auffällig beworbenen Angebotspreis.

Was gilt, wenn man den Kauf bereut?

Wer beim Black Friday online einkauft und später feststellt, dass das Produkt doch nicht den Erwartungen entspricht, hat grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Bei Warenkäufen beginnt diese Frist üblicherweise mit dem Erhalt der Lieferung. Es gibt allerdings Ausnahmen, etwa bei bestimmten personalisierten oder verderblichen Produkten. Anders sieht es beim Einkauf direkt im Geschäft aus. Dort besteht bei mangelfreier Ware kein allgemeines gesetzliches Rückgaberecht. Ob ein Händler einen Umtausch oder eine Rückgabe ermöglicht, hängt von seinen jeweiligen Bedingungen ab. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte deshalb bereits vor dem Bezahlen klären, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Produkt zurückgegeben werden kann. Die wichtigste Empfehlung der Arbeiterkammer lautet jedenfalls, sich nicht von hohen Rabatten oder knappen Fristen unter Druck setzen zu lassen. Ein Preisvergleich vor dem Kauf kann verhindern, dass aus einem vermeintlich günstigen Angebot eine teure Enttäuschung wird.