Kleinbus durchbricht Zaun und kracht gegen Hausmauer bei Voitsberg

Ein Kleinbus kam am Sonntag in Krottendorf-Gaisfeld von der B70 ab, durchbrach einen Zaun und krachte gegen eine Hausmauer. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus. Der Lenker dürfte den Aufprall unverletzt überstanden haben.

Ein beschädigter Zaun, eine Hausmauer und ein Fahrzeug, das von der Straße abgekommen war: In Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) kam es am frühen Sonntagmorgen, dem 15. November 2026, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Kurz vor 6 Uhr verlor ein Lenker auf der B70 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinbus durchbrach zunächst einen Zaun und prallte anschließend gegen die Mauer eines Hauses. Nach dem Zusammenstoß kippte das Fahrzeug auf die Seite.

Feuerwehr rückte mit 13 Einsatzkräften aus

Die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf wurde zum Unfallort alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen und insgesamt 13 Einsatzkräften an. Zunächst sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab und stellten einen doppelten Brandschutz sicher. Dafür wurden unterschiedliche Löschmittel bereitgehalten, um im Ernstfall rasch eingreifen zu können. Anschließend machten sich die Helfer an die Bergung des verunglückten Fahrzeugs. Währenddessen übernahm die Polizei die Verkehrsregelung auf der B70.

Lenker dürfte unverletzt geblieben sein

Trotz des heftigen Aufpralls dürfte der Fahrer Glück gehabt haben. Nach Auskunft des Roten Kreuzes soll er den Unfall ohne Verletzungen überstanden haben. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Arbeiten für die Feuerwehr abgeschlossen. Warum der Lenker von der Fahrbahn abkam, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine näheren Angaben vor.