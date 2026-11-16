6 Millionen Euro Schulden: Traditionsfirma bei Graz vor dem Aus

Ein Familienunternehmen mit 136 Jahren Geschichte steht vor dem Aus: Meyer Parkett aus Premstätten hat Konkurs beantragt. Rund sechs Millionen Euro an Schulden stehen im Raum, 29 Beschäftigte und etwa 210 Gläubiger sind betroffen.

Damit steht ein Unternehmen vor dem Aus, das seit Jahrzehnten Fachhändler, Bodenleger und Bauträger in ganz Österreich mit Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Terrassenböden beliefert.

Damit steht ein Unternehmen vor dem Aus, das seit Jahrzehnten Fachhändler, Bodenleger und Bauträger in ganz Österreich mit Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Terrassenböden beliefert.

Seit 1890 gibt es das Familienunternehmen Meyer, das sich über Generationen hinweg von einem Sägewerk zu einem österreichweit tätigen Spezialisten für Bodenbeläge entwickelt hat. Doch nun steht die Zukunft des Traditionsbetriebs auf dem Spiel. Die Meyer Parkett GmbH mit Sitz in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) hat am Freitag, dem 13. November 2026, beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Konkursantrag eingebracht. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Montag mitteilt, haben die finanziellen Probleme ein beträchtliches Ausmaß erreicht.

Rund sechs Millionen Euro Schulden

Nach Angaben des KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf rund sechs Millionen Euro. Betroffen sind etwa 210 Gläubiger und 29 Beschäftigte. Wie hoch das vorhandene Vermögen ist, steht derzeit noch nicht fest. Besonders schwer wiegt, dass die Unternehmensführung keine Sanierung mehr anstrebt. Bereits im Konkursantrag stimmt sie einer Schließung des Betriebs zu. Eine Fortführung in der bisherigen Form sei wirtschaftlich nicht mehr möglich. Damit steht ein Unternehmen vor dem Aus, das seit Jahrzehnten Fachhändler, Bodenleger und Bauträger in ganz Österreich mit Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Terrassenböden beliefert.

Wohnbaukrise trifft Traditionsbetrieb

Als wesentlichen Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt die Geschäftsführung den Einbruch im Wohnungsneubau. Laut den Angaben im Insolvenzantrag haben sich die Baugenehmigungen für neue Wohnungen und Häuser seit 2020 mehr als halbiert. Die Folgen zeigen sich auch in den Verkaufszahlen: Im Jahr 2026 setzte Meyer Parkett nach eigenen Angaben um 23 Prozent weniger Innenböden ab als im Vorjahr. Zwar entwickelte sich das Terrassengeschäft mit einem Plus von 39 Prozent deutlich besser. Da dieser Bereich allerdings wesentlich kleiner ist, konnte das Wachstum die Rückgänge im Kerngeschäft nicht ausgleichen. Mit einer raschen Erholung des Wohnungsneubaus rechnet das Unternehmen derzeit nicht.

Erst 2025 nach Premstätten übersiedelt

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung auch vor dem Hintergrund der jüngeren Firmengeschichte. Meyer Parkett hat seine Wurzeln in Kalsdorf bei Graz, wo die Familie Meyer 1890 ein Sägewerk gründete. Später entwickelte sich daraus ein Großhandelsunternehmen für Bodenbeläge. Erst 2025 erfolgte die Übersiedlung nach Premstätten. Dort bezog das Unternehmen einen neuen Standort mit einem rund 16.000 Quadratmeter großen Areal, modernen Büroflächen, Schauraum und Hochregallager. Geschäftsführer ist Stefan Meyer. Alleinige Gesellschafterin der insolventen GmbH ist die Meyer Kalsdorf Holding GmbH.

Was passiert jetzt mit den 29 Beschäftigten?

Obwohl das Unternehmen keine Sanierung mehr plant, sollen nach Möglichkeit Arbeitsplätze und Kundenbeziehungen erhalten bleiben. Die Geschäftsführung möchte dafür gemeinsam mit der noch zu bestellenden Insolvenzverwaltung nach Lösungen suchen. Ob sich Teile des Geschäfts auf diese Weise erhalten lassen, ist allerdings offen. Der Insolvenzverwalter muss zunächst prüfen, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger möglich und wirtschaftlich sinnvoll wäre.

Auch Suche nach Investoren gescheitert

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) ergänzend mitteilt, hatte das Unternehmen bereits versucht, seine wirtschaftliche Lage durch Umstrukturierungen zu verbessern. Doch die Maßnahmen brachten nicht den erhofften Erfolg. Auch die Suche nach Investoren verlief ergebnislos. Zusätzlich zum Einbruch im Wohnbau belasteten steigende Bau- und Energiekosten, die Inflation und das hohe Zinsniveau den Betrieb. Den Verbindlichkeiten von rund sechs Millionen Euro stehen laut AKV Vermögenswerte mit einem Buchwert von etwa 2,5 Millionen Euro gegenüber. Wie viel davon tatsächlich verwertet werden kann, ist noch offen.