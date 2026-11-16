„Du wirst mir und uns fehlen“: Steirische Landesspitze nimmt Abschied

Nach dem Tod des früheren Landtagsdirektors Maximilian Weiss (58) würdigt die steirische Landesspitze sein Wirken. Besonders persönlich wird Manuela Khom: Sie erinnert an ihre Freundschaft und die vielen gemeinsamen Jahre mit ihm.

„Wenn du ein Problem gar nicht bemerkst, dann haben wir gut gearbeitet.“ Mit diesen Worten erinnert sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom an Maximilian Weiss. Fast zehn Jahre arbeiteten die beiden im steirischen Landtag zusammen, aus der beruflichen Verbindung entwickelte sich eine Freundschaft. Nun muss Khom Abschied nehmen. Wie 5 Minuten bereits am Sonntag berichtete, ist der langjährige Landtagsdirektor am Samstag, dem 14. November 2026, nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Am Montag meldet sich nun die steirische Landesspitze mit persönlichen Worten zu Wort.

„Lieber Max, du wirst mir und uns fehlen“

Besonders emotional fällt der Abschied von Manuela Khom aus. Sie erinnert sich an einen Menschen, auf den sie sich auch in schwierigen Situationen verlassen konnte. Weiss habe viele Probleme im Hintergrund gelöst, oft ohne großes Aufsehen und mit einem feinen Gespür für Menschen. Aus der langjährigen Zusammenarbeit sei schließlich eine Freundschaft entstanden. In ihrer Stellungnahme bedankt sich Khom für seine Loyalität, die gemeinsamen Jahre und die persönliche Verbundenheit. „Du wirst mir und uns fehlen“, richtet sie ihre Abschiedsworte an den Verstorbenen. Ihre Gedanken seien bei seiner Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden.

©BKA/ Dragan Tatic Landeshauptmann Mario Kunasek würdigt Weiss als herausragenden Kenner des Parlamentarismus.

Auch Kunasek und Deutschmann trauern

Landeshauptmann Mario Kunasek würdigt Weiss als herausragenden Kenner des Parlamentarismus. Über viele Jahre hinweg habe er wichtige Entwicklungen im steirischen Landtag mitgestaltet. Besonders seine fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und menschliche Art hebt Kunasek hervor. Der Landeshauptmann spricht der Familie und dem persönlichen Umfeld sein Mitgefühl aus. Auch Landtagspräsident Gerald Deutschmann zeigt sich tief betroffen. Er erinnert an die überparteiliche Zusammenarbeit und an Weiss‘ Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden. Neben seinen fachlichen Verdiensten würden vor allem seine Herzlichkeit, sein Humor und seine Begeisterung für die parlamentarische Arbeit in Erinnerung bleiben.

©LT-Stmk Landtagspräsident Gerald Deutschmann zeigt sich tief betroffen.

Krautwaschl: „Zu frühe Ableben erschüttert mich tief“

Auch die steirische Grünen-Politikerin Sandra Krautwaschl zeigt sich vom Tod Maximilian Weiss‘ tief betroffen. Obwohl seine schwere Erkrankung bekannt gewesen sei, habe sie bis zuletzt auf eine Genesung gehofft. In einem Facebook-Beitrag erinnert sie sich an einen besonnenen, hochprofessionellen und überparteilich handelnden Menschen, der stets versucht habe, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen. Besonders seine Integrität, Freundlichkeit und Entschlossenheit hätten sie beeindruckt. Sein Tod hinterlasse nicht nur im steirischen Landtag eine große Lücke. „Doch vor allem wird er mir als Mensch fehlen“, schreibt Krautwaschl und spricht seiner Familie sowie seinen Freunden ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Fast drei Jahrzehnte für den Landtag tätig

Maximilian Weiss wurde am 16. Oktober 1968 in Graz geboren. Nach seinem Jusstudium an der Universität Graz absolvierte er ein Doktoratsstudium im Europäischen Recht im belgischen Gent, das er 1995 abschloss. 1998 begann er seine Tätigkeit in der steirischen Landtagsdirektion. Nach einer beruflichen Zwischenstation in Wien kehrte er 2010 als stellvertretender Landtagsdirektor zurück. Drei Jahre später übernahm er die Leitung, die er bis Februar 2026 innehatte. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte er zuletzt wieder in die Funktion des Stellvertreters. Während seiner Laufbahn arbeitete Weiss mit insgesamt zehn Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten zusammen. Er war maßgeblich an der Digitalisierung der parlamentarischen Arbeit beteiligt und setzte sich dafür ein, jungen Menschen die Aufgaben des Landtags verständlich näherzubringen. Hinter dem geschätzten Juristen und langjährigen Mitarbeiter des Landesparlaments stand auch ein Familienmensch. Maximilian Weiss hinterlässt eine neunjährige Tochter.