Fluchtplan ging daneben: Steirer (35) stoppt Einbrecher am Acker bei Graz

Als in Wundschuh zwei mutmaßliche Einbrecher flüchteten, lief ihnen ein 35-Jähriger über einen Acker nach und hielt einen Mann auf. Weitere Zeugen brachten die Polizei auf die Spur eines Fahrers. Nun sind auch weitere Taten Thema.

Ein ausgelöster Alarm, zwei flüchtende Männer und ein 35-Jähriger, der kurzerhand die Verfolgung aufnimmt: Ein versuchter Wohnhauseinbruch in Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung) nahm eine unerwartete Wendung. Ein Anwohner konnte einen der Verdächtigen auf einem Acker anhalten, während weitere Zeugen die Polizei auf ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug aufmerksam machten. Zwei Männer wurden festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen auch mit anderen Einbrüchen in Verbindung stehen sollen.

Alarmanlage löste Flucht aus

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, gegen 18 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei versuchten zwei Männer, über ein Fenster in ein Wohnhaus einzudringen. Doch als sie das Fenster öffneten, schlug die Alarmanlage an. Ohne Beute machten sie sich aus dem Staub. Die beiden liefen zu einer anderen Hauseinfahrt, wo sie offenbar von einem Fahrer abgeholt werden sollten. Allerdings blieben sie nicht unbemerkt: Eine Bewohnerin wurde auf die Männer aufmerksam und verständigte sofort ihren 35-jährigen Sohn. Dieser hielt sich gerade mit seinem Vater und einem Freund auf einem nahegelegenen Hof auf.

35-Jähriger verfolgte Verdächtige über Acker

Der Sohn begab sich zu der Hauseinfahrt und entdeckte die zwei Männer, die inzwischen in einen angrenzenden Acker flüchteten. Der 35-Jährige nahm die Verfolgung auf und schaffte es, einen von ihnen anzuhalten. Kurz darauf traf eine bereits alarmierte Polizeistreife ein und nahm den 55-jährigen Verdächtigen fest. Doch auch der Vater des 35-Jährigen und dessen Freund machten eine wichtige Beobachtung. In der Nähe ihres Hofes bemerkten sie ein verdächtiges Fahrzeug und sprachen den Lenker an. Der Mann antwortete lediglich auf Englisch und fuhr anschließend davon. Die beiden Zeugen reagierten und verständigten die Polizei. Dabei konnten sie nicht nur das Fahrzeug beschreiben, sondern auch dessen Kennzeichen weitergeben. Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung ein.

Mutmaßlicher Fluchtfahrer festgenommen

Die Hinweise führten schließlich zu einem weiteren Erfolg. Im Ortsgebiet von Weitendorf konnte die Polizei das verdächtige Fahrzeug anhalten. Der 48-jährige Lenker wurde ebenfalls festgenommen. Damit waren die Ermittlungen allerdings noch nicht abgeschlossen. Durch die Zusammenarbeit der Kriminaldienstgruppe Graz-Umgebung mit dem Landeskriminalamt Steiermark konnte ein weiterer Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Bei ihm handelt es sich um einen 42-Jährigen, dem zunächst die Flucht gelungen war. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen die drei Männer außerdem für zwei weitere Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein. Der 55-Jährige und der 48-Jährige wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befinden sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Ob der dritte Verdächtige mittlerweile festgenommen wurde, geht aus der Polizeimitteilung nicht hervor. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.