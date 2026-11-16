325 Millionen Euro für Geschenke: Was bei Steirern heuer beliebt ist

Die Steirer planen heuer Weihnachtsgeschenke im Wert von 325 Millionen Euro. Wer Geschenke kauft, plant im Schnitt 330 Euro ein. Eine neue Umfrage zeigt, welche Präsente gefragt sind und warum das höhere Budget kaum mehr bringt.

Rund 6,4 Millionen Weihnachtsgeschenke sollen heuer in der Steiermark gekauft werden. Das entspricht rechnerisch etwa sechseinhalb Präsenten pro schenkender Person. Und auch beim Geld sind die Steirer bereit, etwas mehr auszugeben als im Vorjahr. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark liegt das geplante Geschenkebudget bei durchschnittlich 330 Euro. Insgesamt rechnet der Handel mit Ausgaben von rund 325 Millionen Euro. Doch die neuen Zahlen zeigen auch: Obwohl die Menschen mehr Geld einplanen, können sie sich dafür nicht unbedingt mehr leisten.

©Fischer Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel, und Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria gehen heuer von einem Weihnachtsumsatz von 325 Millionen Euro für den steirischen Handel aus.

330 Euro für Weihnachtsgeschenke eingeplant

89 Prozent der Steirer ab 15 Jahren wollen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen. Hochgerechnet sind das rund 985.000 Menschen und damit etwa 25.000 mehr als im Vorjahr. 2025 lag die Bereitschaft zum Schenken noch bei 87 Prozent. Auch das durchschnittliche Budget steigt, allerdings nur leicht: Statt 320 Euro sollen heuer 330 Euro für Geschenke ausgegeben werden. Gemeinsam mit der gestiegenen Zahl der Schenkenden ergibt das ein geplantes Gesamtvolumen von 325 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 310 Millionen Euro. Dass der Anstieg nicht automatisch mehr Kaufkraft bedeutet, zeigt der Blick auf die Inflation. Diese dürfte 2026 laut WIFO bei 3,3 Prozent liegen. Das persönliche Geschenkebudget steigt dagegen nur um rund drei Prozent. Preisbereinigt bleibt den Menschen damit ungefähr gleich viel Geld wie im Vorjahr.

Gutscheine bleiben beliebt, eine Kategorie holt kräftig auf

Bei der Frage, was heuer unter dem Christbaum landen könnte, zeigt sich ein klarer Favorit: Gutscheine. 38 Prozent der Befragten haben vor, solche zu verschenken. Besonders beliebt sind Erlebnisse und Auszeiten. Unter den geplanten Gutscheingeschenken stehen Thermen-, Wellness- und Spa-Angebote mit 71 Prozent ganz oben. Auf Platz zwei der beliebtesten Geschenkkategorien folgen Kosmetikprodukte mit 36 Prozent. Besonders bemerkenswert: Ihr Anteil ist gegenüber 2025 um acht Prozentpunkte gestiegen. Danach kommen Spielwaren mit 33 Prozent, Bekleidung mit 32 Prozent und Bücher mit 26 Prozent. Bargeld möchten 20 Prozent verschenken. Aber nicht nur die Art der Geschenke verändert sich. Auch die Anzahl steigt: Waren im Vorjahr durchschnittlich 5,8 Präsente pro schenkender Person geplant, sind es heuer 6,5.

Viele wollen in der Steiermark einkaufen

Trotz der großen Konkurrenz durch Online-Plattformen haben Geschäfte vor Ort für die Steirer weiterhin einen hohen Stellenwert. Laut Erhebung planen 83 Prozent, ihre Geschenke auch in Einkaufs- und Fachmarktzentren zu besorgen. 82 Prozent wollen in Geschäften in Ortskernen oder Einkaufsstraßen einkaufen. Zudem geben 85 Prozent an, Weihnachtsgeschenke auch aus Österreich beziehungsweise ihrer Region kaufen zu wollen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie ausschließlich regional einkaufen werden. Entscheidend bleibt für viele der Preis. 45 Prozent nennen günstige Angebote, Aktionen und Rabatte als wichtiges Kriterium bei der Wahl des Einkaufsortes. Knapp drei von zehn Befragten wollen deshalb Aktionstage wie den Black Friday oder Cyber Monday gezielt für den Geschenkeeinkauf nutzen.

Bereits jeder Neunte holt sich Geschenkideen bei KI

Ein weiteres interessantes Ergebnis betrifft die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken. Während sich 48 Prozent an den Wünschen der Beschenkten orientieren, holen sich 34 Prozent Anregungen von Familie oder Freunden. Doch auch künstliche Intelligenz spielt inzwischen eine Rolle: Elf Prozent der Befragten nutzen Anwendungen wie ChatGPT, um Geschenkideen zu finden. Damit liegt KI zwar noch hinter klassischen Inspirationsquellen wie Geschäften oder Online-Shops, ist aber bereits Teil der vorweihnachtlichen Suche. Und wann wird eingekauft? Zum Zeitpunkt der Befragung Ende Oktober und Anfang November hatten rund 40 Prozent bereits mit ihren Weihnachtseinkäufen begonnen. Die meisten wollen den Großteil ihrer Geschenke in der zweiten Novemberhälfte oder in den ersten beiden Dezemberwochen besorgen. Für die Untersuchung wurden 306 Personen aus der Steiermark im Alter zwischen 15 und 75 Jahren online befragt. Die Ergebnisse bilden die geplanten Weihnachtseinkäufe ab, nicht bereits tatsächlich erzielte Umsätze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 13:54 Uhr aktualisiert