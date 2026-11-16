Kinderbetreuung in der Steiermark: Diese Anlaufstelle hilft seit 30 Jahren

Wo gibt es freie Kindergartenplätze und welche Betreuung passt zum eigenen Kind? Seit 30 Jahren unterstützt die Kinderdrehscheibe Familien in der Steiermark - kostenlos und mit vielen hilfreichen Informationen.

Welche Kinderbetreuung passt zu meinem Kind? Wo gibt es noch freie Plätze und welche Kosten kommen auf mich zu? Mit solchen Fragen müssen sich viele Eltern beschäftigen. Unterstützung bietet dabei die Kinderdrehscheibe Steiermark. Die Einrichtung wurde 1996 gegründet und feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Betrieben wird die Beratungsstelle von der Volkshilfe Steiermark. Seit drei Jahrzehnten hilft sie Eltern und Erziehungsberechtigten dabei, sich im vielfältigen Betreuungsangebot zurechtzufinden.

Kostenlose Beratung für Familien

Das Angebot der Kinderdrehscheibe ist kostenlos und umfasst zahlreiche Bereiche der Kinderbetreuung. Familien erhalten unter anderem Informationen zu Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, Tageseltern und Babysittern. Die Mitarbeiter informieren außerdem über verfügbare Betreuungsplätze, Öffnungszeiten und mögliche Kosten. Auch Fragen zu finanziellen Förderungen, pädagogischen Angeboten oder der Ferienbetreuung werden beantwortet. Darüber hinaus unterstützt die Beratungsstelle Familien, die eine geeignete Betreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen suchen.

Seit 30 Jahren eine wichtige Anlaufstelle

Anlässlich des Jubiläums würdigt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Arbeit der Einrichtung. „Wenn Eltern eine passende Kinderbetreuung suchen, brauchen sie vor allem gute Informationen und verlässliche Unterstützung. Genau das bietet die Kinderdrehscheibe seit mittlerweile 30 Jahren“, betont Khom. Sie bedankt sich zudem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz und ihren Beitrag zu einer familienfreundlichen Steiermark. Eltern, die Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung benötigen, können sich direkt an die Kinderdrehscheibe Steiermark wenden.