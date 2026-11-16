Blitzeis in der Steiermark: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Gefährliche Straßenverhältnisse haben am Montagmorgen (16. November) im Bezirk Liezen zu einem Verkehrsunfall geführt. Auf der B320 waren vier Fahrzeuge beteiligt, drei Menschen wurden verletzt. Die Straße musste gesperrt werden.

Am Montag gegen 7.30 Uhr kam es auf der B320 bei Trautenfels in der Gemeinde Stainach-Pürgg zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg war in Richtung Gröbming unterwegs, als sein Wagen vermutlich aufgrund von Blitzeis ins Rutschen geriet. Das Auto kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Frau aus dem Bezirk Liezen zusammen.

Vier Fahrzeuge beteiligt

Ein nachfolgender 31-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und streifte den Wagen der 36-Jährigen. Ein weiterer Lenker (54) prallte gegen einen Straßenleitpflock. Während der 40-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten die drei anderen Autofahrer leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Rottenmann gebracht.

B320 eineinhalb Stunden gesperrt

Die Unfallstelle musste für rund 90 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr Unterburg stand mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Als wahrscheinliche Unfallursache gilt die plötzlich vereiste Fahrbahn.