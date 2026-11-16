Krankenstände steigen: So viele Steirer liegen derzeit krank im Bett

Die Zahl der Krankenstände steigt in der Steiermark weiter an. Besonders grippale Infekte machen vielen Menschen zu schaffen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat jetzt die aktuellen Zahlen veröffentlicht.

Husten, Schnupfen und Fieber: Die Erkältungssaison macht sich auch in der Steiermark bemerkbar. Laut den aktuellen Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren in der Kalenderwoche 46 insgesamt 35.167 steirische Versicherte krankgemeldet. Eine Woche zuvor waren es noch 34.485 gewesen. Das entspricht einem Anstieg um 682 Fälle.

Tausende Steirer mit grippalem Infekt

Besonders häufig sind derzeit grippale Infekte. In der Steiermark wurden zuletzt 7.505 entsprechende Krankenstände erfasst. In der Vorwoche waren es 7.336. Auch die Zahl der echten Grippefälle ist gestiegen: 72 Personen waren wegen Influenza krankgemeldet, nach 66 in der Woche davor. Die Zahl der erfassten Covid-19-Fälle blieb dagegen mit 49 unverändert.

©ÖGK

Weniger Krankenstände als im Vorjahr

Trotz des aktuellen Anstiegs liegen die Zahlen in der Steiermark unter dem Vorjahresniveau. In der Kalenderwoche 46 des Jahres 2025 waren 35.159 Krankenstände registriert worden. Damit liegt der aktuelle Wert allerdings geringfügig darüber – um acht Fälle. Deutlicher ist der Unterschied bei den grippalen Infekten: Vor einem Jahr waren 7.694 Fälle gemeldet worden, aktuell sind es 7.505.

ÖGK rät zur Grippeimpfung

Österreichweit verzeichnete die ÖGK in der vergangenen Woche insgesamt 256.949 Krankenstände. In der Vorwoche waren es 250.039. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter empfiehlt angesichts der steigenden Zahlen, auf Schutzmaßnahmen zu achten und das kostenlose Grippeimpfangebot zu nutzen. Eine Impfung könne insbesondere das Risiko schwerer Krankheitsverläufe senken. „Die Krankenstandszahlen steigen weiter an. Umso wichtiger ist es, jetzt aktiv Maßnahmen zu setzen, um sich selbst und andere bestmöglich zu schützen. Die Influenza-Impfung leistet dabei einen wesentlichen Beitrag, um das Risiko einer Grippeerkrankung zu reduzieren und insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Nutzen Sie das kostenlose Impfangebot und achten Sie auf die bewährten Schutzmaßnahmen, um sich selbst und andere bestmöglich vor Infektionen zu schützen und gesund durch die Herbst- und Wintersaison zu kommen.“ Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf ÖGK-versicherte Beschäftigte sowie Bezieher von Arbeitslosengeld. Versicherte anderer Sozialversicherungsträger sind nicht enthalten.