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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Polizeistreife
Ein Streit nach einem Auffahrunfall eskalierte.
Gralla
16/11/2026
Attacke

Streit nach Autounfall eskaliert: Lenker rast auf 21-Jährige zu

Ein Auffahrunfall in Gralla im Bezirk Leibnitz ist am Sonntagabend (15. November) völlig eskaliert. Ein 38-Jähriger soll einen jungen Mann brutal attackiert und anschließend mit seinem Auto auf dessen Beifahrerin zugefahren sein.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)
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Am Sonntag gegen 20 Uhr kam es im Ortsgebiet von Gralla zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Die beiden Lenker, 20 und 38 Jahre alt, gerieten danach in einen Streit, der schließlich in Gewalt ausartete. Laut Polizei soll der 38-Jährige seinen jüngeren Unfallgegner zu Boden gestoßen und ihm mehrfach Gewalt angetan haben. Er soll ihn unter anderem geschlagen, getreten und gewürgt haben. Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach Unfall: Lenker fährt mit Auto auf 21-Jährige zu

Doch damit war der Vorfall offenbar noch nicht vorbei. Der 38-Jährige soll anschließend mit seinem Auto auf die 21-jährige Beifahrerin des Verletzten zugefahren sein. Die junge Frau musste sich laut Polizei auf der Motorhaube festhalten, während der Mann weiterfuhr. Schließlich gelang es ihr, sich seitlich vom Fahrzeug abzurollen. Sie blieb unverletzt. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Auto.

Polizei nahm Verdächtigen fest

Nach einer Fahndung konnten Polizeistreifen den Mann wenig später anhalten und festnehmen. Bei seiner Einvernahme bestritt der 38-Jährige die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

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