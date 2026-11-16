Kupfer im Wert von 22.000 Euro gestohlen: Ex-Mitarbeiter festgenommen

Ein 36-Jähriger soll seinen ehemaligen Arbeitgeber in Fürstenfeld mehrfach bestohlen haben. Dabei ging es um Kupfer im Wert von mehr als 22.000 Euro. In der Nacht auf Sonntag (15. November) klickten schließlich die Handschellen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter steht im Verdacht, zwischen Ende September und Mitte November mindestens fünfmal auf das Gelände einer Firma in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) eingedrungen zu sein. Laut Polizei soll der 36-jährige Ungar dafür einen rund zwei Meter hohen Zaun überklettert haben. Durch eine unversperrte Fluchttür gelangte er anschließend in die Produktions- und Lagerhallen. Dort soll er gezielt Kupferröhrchen gestohlen haben. Mit Transportwagen des Unternehmens brachte er das Material zu seinem Auto. Das gestohlene Kupfer verkaufte er nach eigenen Angaben anschließend in Ungarn.

Polizei erwischt Verdächtigen auf frischer Tat

Nachdem die Firma die Diebstähle bemerkt hatte, begann sie mit eigenen Nachforschungen. Ein Hinweis führte die Polizei schließlich in der Nacht auf Sonntag zum Tatverdächtigen. Der 36-Jährige versuchte zunächst, mit seinem Auto zu entkommen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten ihn Polizisten gegen 3 Uhr im Bereich Hatzendorf stoppen und festnehmen. Bei seiner Einvernahme gab der Mann die Taten zu. Laut Polizei war er bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 36-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Ermittlungen zu den einzelnen Diebstählen sind noch nicht abgeschlossen.