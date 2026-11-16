Frontalcrash wegen Blitzeis: Nach Kollision gerieten Fahrzeuge in Brand

Heftiger Verkehrsunfall am Montagvormittag, 16. November, im Bezirk Liezen: Zwei Autos krachten frontal ineinander und gingen anschließend in Flammen auf. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Auf der B146 bei Admont kam es am Montag gegen 9.25 Uhr zu einem folgenschweren Unfall.

Auf der B146 bei Admont kam es am Montag gegen 9.25 Uhr zu einem folgenschweren Unfall.

Auf der B146 bei Admont kam es am Montag gegen 9.25 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leoben war gemeinsam mit seinem 17-jährigen Beifahrer in Richtung Admont unterwegs. Auf der Kummerbrücke verlor der junge Lenker vermutlich wegen Blitzeis die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen geriet ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen das Auto eines 63-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. In dessen Fahrzeug saß auch ein 46-jähriger Grazer.

Beide Autos standen in Flammen

Kurz nach dem Zusammenstoß brach an beiden Fahrzeugen ein Feuer aus. Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen noch rechtzeitig aus den Autos retten, bevor diese vollständig in Brand gerieten. Der 20-jährige Lenker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die drei weiteren Beteiligten wurden leicht verletzt.

Feuerwehr löschte brennende Fahrzeuge

Nach der Erstversorgung wurden alle vier Verletzten ins Krankenhaus nach Rottenmann gebracht. Die Feuerwehr Johnsbach rückte zur Unfallstelle aus und löschte die beiden brennenden Autos. Als mögliche Ursache für den Unfall gilt die eisglatte Fahrbahn.