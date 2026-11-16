„Bank-Maulwurf“: Seniorin verliert Gold und Bargeld

Unbekannte gaben sich als Polizisten aus und brachten eine 86-jährige Frau dazu, ihnen Gold und Bargeld zu überlassen. Erst nach mehreren Tagen bemerkte die Seniorin den Betrug.

Bereits am Mittwochabend, 11. November 2026, nahmen unbekannte Tatverdächtige telefonisch Kontakt zu der 86-Jährigen aus Mariazell auf. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, es seien zwei Personen festgenommen worden, bei denen Dokumente der Frau sichergestellt worden seien. Nachdem die Seniorin die Frage nach einem Einbruch verneint hatte, entschuldigte sich der vermeintliche Polizist für die Störung und beendete das Gespräch. In den Mittagsstunden des Folgetages erfolgte ein erneuter Anruf der falschen Polizisten. Dabei gaben die Tatverdächtigen vor, dass sich in der Hausbank der 86-Jährigen ein „Maulwurf“ befinde, weshalb ihre Vermögenswerte dort nicht mehr sicher seien.

Betrug durch falsche Polizisten: 86-Jährige übergab Gold und Bargeld

In der Folge begab sich die Frau zu ihrer Bank, entnahm Gold aus ihrem Schließfach und übergab dieses noch am selben Abend in ihrer Wohnung an zwei unbekannte männliche Abholer. Am Freitag, 13. November 2026, kontaktierten die Tatverdächtigen die 86-Jährige ein weiteres Mal und erklärten, dass auch ihre Sparbücher gefährdet seien. Daraufhin löste die Frau mehrere Sparbücher bei der Bank auf und behob die Beträge in bar. In den Abendstunden erschien erneut einer der beiden männlichen Tatverdächtigen an der Wohnadresse der Seniorin und nahm das Bargeld an sich. Wenige Stunden nach dieser zweiten Übergabe schöpfte die 86-Jährige schließlich Verdacht und verständigte über den Notruf die Polizei. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tatverdächtigen laufen.

Weiterer Versuch und Präventionstipps

Am heutigen Montag, 16. November 2026, kam es zu einer weiteren Anzeige durch eine 67-Jährige aus Mariazell. Auch sie wurde von falschen Polizisten angerufen. Die Frau durchschaute die Masche jedoch sofort, antwortete mit den Worten: „Was soll der Blödsinn? Das stimmt nicht.“ und legte direkt auf. „Damit hat die 67-Jährige vollkommen richtig gehandelt“, informiert die Polizei.

Die Polizei rät zu folgenden Maßnahmen: Beende derartige Telefonate sofort und lege auf.

Lass dich nicht unter Druck setzen und spreche mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen.

Kontaktiere im Zweifelsfall selbstständig die nächstgelegene Polizeiinspektion oder den Polizeinotruf 133 .

. Übergebe niemals Geld oder Gold an Unbekannte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert