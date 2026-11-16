Millionen Mahlzeiten im Müll: Steirische Großküchen ziehen die Notbremse

Jährlich landen in der Steiermark Millionen Mahlzeiten im Müll. Doch es gibt Fortschritte: 27 steirische Großküchen konnten ihre Lebensmittelabfälle deutlich reduzieren. Das zeigen aktuelle Zahlen.

Erfolgreiche Initiative, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden: Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer traf mit Vertretern von Großküchen, Krankenhäusern, Schulen, Betriebsrestaurants, aber auch Hotellerie und Gastronomie im Grazer Landhaus zusammen.

Erfolgreiche Initiative, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden: Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer traf mit Vertretern von Großküchen, Krankenhäusern, Schulen, Betriebsrestaurants, aber auch Hotellerie und Gastronomie im Grazer Landhaus zusammen.

Rund 8.500 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle entstehen jährlich allein in der steirischen Gemeinschaftsverpflegung. Das entspricht etwa 17 Millionen Mahlzeiten. Wie sich diese Verschwendung eindämmen lässt, war am Montag (16. November) Thema beim dritten Steirischen Küchengipfel im Grazer Landhaus. Neben Vertretern von Großküchen, Krankenhäusern und Schulen waren erstmals auch Betriebe aus der Gastronomie und Hotellerie dabei.

Großküchen werfen deutlich weniger weg

Dass sich Lebensmittelabfälle reduzieren lassen, zeigen die Ergebnisse von 27 steirischen Großküchen. Sie nehmen an einem Programm teil, bei dem Lebensmittelverluste regelmäßig erfasst werden. Seit 2022 konnten die teilnehmenden Küchen ihren Verlustanteil von rund 23 auf 14 Prozent senken. Auch neun Standorte der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) beteiligen sich. Dort liegt der durchschnittliche Verlustanteil bei 18,5 Prozent. Drei weitere steirische Betriebe, die heuer eine spezielle Beratung nutzten, kommen mittlerweile sogar auf Werte zwischen sechs und acht Prozent.

Mehr als 20.000 Tonnen wären vermeidbar

In der gesamten steirischen Außer-Haus-Verpflegung fallen laut Land Steiermark jährlich mehr als 30.000 Tonnen Lebensmittelabfälle an. Über 20.000 Tonnen davon könnten vermieden werden. Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer betont, dass schon einfache Veränderungen helfen können. Dazu zählen eine bessere Planung der Speisen, passende Portionsgrößen und die richtige Lagerung von Lebensmitteln. Weniger Abfälle bedeuten für die Betriebe außerdem geringere Kosten.

Land will weitere Betriebe unterstützen

Mit Beratungsangeboten und Förderungen möchte das Land Steiermark noch mehr Küchen und Gastronomiebetriebe zum Mitmachen bewegen. Schmiedtbauer sieht darin nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil, sondern auch einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Denn mit jedem weggeworfenen Lebensmittel gehen auch Wasser, Energie und Arbeitszeit verloren.