Absage: Airpower findet 2027 nicht in Zeltweg statt

Wer sich auf die Airpower im kommenden Jahr gefreut hat, muss sich weiter gedulden. Die für 2027 geplante Flugshow am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg soll nicht durchgeführt werden. Dies bestätigte das Verteidigungsministerium laut Medienberichten am Montagabend.

Warum fällt die Airpower 2027 aus?

Grund für die Absage sollen die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen sein. Sowohl beim Budget als auch bei der Personal- und Einsatzplanung gebe es Herausforderungen, die eine Durchführung 2027 unmöglich machen. Für das Bundesheer habe die Einsatzbereitschaft Vorrang. Geld und Personal sollen deshalb vor allem für Ausrüstung, Ausbildung und militärische Aufgaben eingesetzt werden.

Wann findet die nächste Airpower statt?

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Ob die Flugschau 2028 oder erst 2029 zurückkehrt, sei derzeit unklar. Die Entscheidung wurde laut Ministerium bereits mit den Verantwortlichen besprochen. Auch die Veranstaltungspartner Land Steiermark und Red Bull wurden darüber informiert.

Letzte Flugshow war 2024

Zuletzt begeisterte die Airpower im September 2024 zahlreiche Besucher in Zeltweg. Danach war zunächst eine Pause wegen Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn vorgesehen. Nun verlängert sich die Wartezeit. Das Bundesheer betont allerdings, dass die Airpower nicht dauerhaft eingestellt werden soll. Sobald die Voraussetzungen für eine Durchführung erfüllt sind, soll ein neuer Termin bekannt gegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 18:37 Uhr aktualisiert