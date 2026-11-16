Verstärkung für die Pflege: 60 neue Fachkräfte in der Steiermark

Gute Nachrichten für das steirische Gesundheitswesen: 60 Absolventinnen und Absolventen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Jetzt starten sie in ihre berufliche

Ein wichtiger Meilenstein für 60 angehende Gesundheits- und Pflegekräfte: Am Freitag (13. November) wurden ihnen bei einer feierlichen Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Niederwölz im Bezirk Murau ihre Abschlusszeugnisse und Diplome überreicht. Die Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildungen in den Bereichen Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ordinationsassistenz erfolgreich beendet. Gemeinsam mit Familien, Freunden und Ehrengästen feierten sie ihren Abschluss.

Neue Fachkräfte werden dringend gebraucht

Schuldirektorin Hermine Wallner würdigte bei der Feier die Leistungen der Absolventen. Besonders wichtig sei der Schule neben dem Fachwissen auch der praktische Umgang mit Patienten und die soziale Kompetenz. Auch Landtagsabgeordneter Bruno Aschenbrenner, der Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl vertrat, betonte die Bedeutung gut ausgebildeter Fachkräfte. Angesichts einer älter werdenden Bevölkerung und des steigenden Personalbedarfs im Gesundheitsbereich seien qualifizierte Ausbildungen besonders wichtig.

Viele berufliche Möglichkeiten

Mit ihren Abschlüssen stehen den 60 Absolventen unterschiedliche Karrierewege offen. Sie können künftig beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Gesundheitszentren oder bei mobilen Pflegediensten arbeiten. Die Schule auf der Stolzalpe bietet neben verschiedenen Pflegeausbildungen auch Weiterbildungsmöglichkeiten für bereits tätige Fachkräfte an. Zudem gibt es in Zusammenarbeit mit der Fachschule Feistritz ein Ausbildungsangebot für Jugendliche nach der achten Schulstufe.