Social-Media-Verbot für Kinder? Steirische Expertin meldet sich zu Wort

Wie können Kinder und Jugendliche im Internet besser geschützt werden? Diese Frage steht auch bei der Steirischen KinderrechteWoche im Mittelpunkt.

Am Montag (16. November) ist im Grazer Murpark die Steirische KinderrechteWoche gestartet. Rund 60 Schülerinnen und Schüler aus Gnas beschäftigten sich bei einer Rätselrally mit ihren Rechten. Bis zum Internationalen Tag der Kinderrechte am Freitag (20. November) stehen in der Steiermark verschiedene Aktionen und Veranstaltungen auf dem Programm. Ein besonders aktuelles Thema ist dabei der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Social-Media-Verbot sorgt für Diskussionen

Soziale Netzwerke gehören für viele junge Menschen zum Alltag. Gleichzeitig können dort Gefahren wie Cybermobbing, problematische Kontakte oder manipulative Inhalte lauern. Die steirische Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac begrüßt deshalb Maßnahmen auf österreichischer und europäischer Ebene, die Kinder im Netz besser schützen sollen. Ein möglicher Ausschluss von sozialen Medien dürfe aber nicht dazu führen, dass junge Menschen ihre Möglichkeiten zur Information und Mitbestimmung verlieren. Ihr Standpunkt: Kinder brauchen sowohl Sicherheit als auch die Möglichkeit, am digitalen Leben teilzunehmen. Auch Landesrätin Simone Schmiedtbauer betont, wie wichtig es sei, Kinder bei ihren ersten Erfahrungen im Internet zu begleiten. Eltern müssten dabei unterstützt werden, nicht nur die Bildschirmzeit, sondern auch die genutzten Inhalte im Blick zu behalten.

©Land Steiermark/Murpark Kinderrechte sind jeden Tag ein Auftrag: Davon sind Murpark-Center-Leiterin Carina Weyringer, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landesrat Stefan Hermann und Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac (v.l.) felsenfest überzeugt.

Kinderrechte stehen eine Woche lang im Mittelpunkt

Mit der KinderrechteWoche wollen die Veranstalter darauf aufmerksam machen, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Schutz, Bildung und Mitsprache haben – sowohl im Alltag als auch online. Bildungs- und Jugendlandesrat Stefan Hermann unterstreicht, dass diese Rechte nicht nur an einem bestimmten Aktionstag beachtet werden dürfen.

Song Contest als Höhepunkt

Ein besonderes Highlight wartet am Freitag, 20. November, in der Straßengler Halle in Gratwein-Straßengel: Beim kiJA!-Song Contest präsentieren Kinder und Jugendliche selbst geschriebene Lieder rund um ihre Rechte. Dabei geht es unter anderem um Gleichberechtigung, Freiheit, Mitbestimmung und persönliche Erfahrungen. Die jungen Teilnehmer sollen so die Gelegenheit bekommen, ihre Anliegen selbst auf die Bühne zu bringen.