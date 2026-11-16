Der Dienstag (17. November) bringt in der Steiermark wechselhaftes Wetter. Neben vielen Wolken und einigen Regenschauern sind stellenweise auch sonnige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen bleiben mild.

In der Steiermark zeigt sich das Wetter am Dienstag überwiegend bewölkt. Besonders in der nördlichen Obersteiermark muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden.

Im Süden zunächst noch trocken

In der südlichen Steiermark bleibt es anfangs größtenteils trocken. Durch teils föhnigen Südwestwind kann sich zwischendurch sogar die Sonne zeigen. Gegen Abend breiten sich die Regenschauer allerdings auch auf den Süden aus. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Damit wird es für die Jahreszeit recht mild.