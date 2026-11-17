Auszeichnung für die Montanuniversität Leoben: Mit ihrer Kampagne „Versetz’ Berge“ konnte die steirische Universität bei den EFFIE Awards 2026 überzeugen. Dafür gab es einen der begehrten Preise in Silber.

Für die Montanuniversität Leoben nahmen Vizerektorin für Marketing und Stakeholder Management, Christina Holweg (1. Reihe 2.vl.); Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur, Manuela Raith (2. Reihe 1.vl.); Birgit Stampf, Leiterin der Abteilung Marketing und Communcation (2. Reihe 2.vl.) und Johannes Roth (Marketing und Communication) an der Veranstaltung teil. Hier gemeinsam mit Vertreter*innen der Agentur Springer & Jacoby.

Für die Montanuniversität Leoben nahmen Vizerektorin für Marketing und Stakeholder Management, Christina Holweg (1. Reihe 2.vl.); Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur, Manuela Raith (2. Reihe 1.vl.); Birgit Stampf, Leiterin der Abteilung Marketing und Communcation (2. Reihe 2.vl.) und Johannes Roth (Marketing und Communication) an der Veranstaltung teil. Hier gemeinsam mit Vertreter*innen der Agentur Springer & Jacoby.

Grund zur Freude an der Montanuniversität Leoben: Bei der Verleihung der EFFIE Awards am Donnerstag (12. November) in den Wiener Sofiensälen wurde die Universität für ihre Werbekampagne „Versetz’ Berge“ ausgezeichnet. Die gemeinsam mit der Agentur Springer & Jacoby entwickelte Kampagne erhielt in der Kategorie „Service“ einen EFFIE in Silber.

Kampagne überzeugt Fachjury

Bei den EFFIE Awards geht es nicht nur darum, wie kreativ eine Werbekampagne gestaltet ist. Entscheidend ist vor allem, ob sie ihre Ziele erreicht und messbare Ergebnisse liefert. Genau damit konnte die Montanuniversität die Jury überzeugen. Die Kampagne „Versetz’ Berge“ soll die Universität und ihre Forschungsthemen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und ihre Ausrichtung auf Zukunftstechnologien hervorheben.

Insgesamt 29 Preise vergeben

Die EFFIE Awards gehören zu den bekanntesten Auszeichnungen der Werbe- und Kommunikationsbranche. Heuer wurden in Österreich insgesamt 29 Preise in 15 Kategorien verliehen. Davon gingen fünf Auszeichnungen in Gold, zwölf in Silber und zwölf in Bronze an die Gewinner. Für die Montanuniversität Leoben ist der Silberpreis eine Anerkennung ihrer Kommunikationsarbeit und ein Erfolg im Wettbewerb mit anderen österreichischen Kampagnen.