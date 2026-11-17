Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. SPAR und das Land Steiermark wollen auf Hilfsangebote aufmerksam machen und verlängern dafür eine besondere Aktion.

Ein Kassabon kann mehr sein als nur ein Einkaufsbeleg: SPAR nutzt seine Reichweite, um auf Hilfsangebote für Frauen aufmerksam zu machen, die von Gewalt betroffen sind. Gemeinsam mit dem Land Steiermark wird die Informationskampagne heuer ausgeweitet. Statt 16 dauert die Aktion diesmal 21 Tage.

Hilfsnummer auf Millionen Kassabons

Von 20. November bis 10. Dezember wird bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR österreichweit die kostenlose Frauenhelpline auf den Kassabons abgedruckt. Die Nummer 0800 20 44 22 bietet anonym Unterstützung bei Gewalt, Konflikten und Krisen in Partnerschaften. Das Angebot richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an Angehörige und andere Bezugspersonen. Täglich werden in Österreich rund eine Million Kassabons in den SPAR-Märkten ausgegeben. Die Informationen sind während des Aktionszeitraums sowohl auf den gedruckten Belegen als auch digital über die SPAR-App verfügbar. Ein zusätzlicher Hinweis auf Englisch soll noch mehr Menschen erreichen.

Land Steiermark unterstützt die Kampagne

Hinter der Initiative steht das gemeinsame Ziel, bestehende Hilfsangebote bekannter zu machen und mögliche Hemmschwellen abzubauen. SPAR arbeitet dafür auch mit regionalen Hilfsorganisationen und dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser zusammen. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland, betont die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens. Gerade alltägliche Berührungspunkte wie Kassabons oder Plakate in den Märkten könnten einen wichtigen Anstoß geben, sich Unterstützung zu holen. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Soziallandesrat Hannes Amesbauer (beide ÖVP) unterstreichen die Bedeutung der Aktion. Gewalt gegen Frauen dürfe nicht als private Angelegenheit betrachtet oder verschwiegen werden. Entscheidend sei, dass Betroffene wissen, wo sie rasch und unkompliziert Hilfe bekommen können.