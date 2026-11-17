Nach dem gewaltsamen Tod einer 34-Jährigen in Tillmitsch (Steiermark) muss sich ein ehemaliger Cobra-Beamter im Jänner vor Gericht verantworten. Der 31-Jährige bestreitet, die Frau vorsätzlich getötet zu haben.

Der Fall um die getötete Johanna G. beschäftigt im Jänner 2027 das Landesgericht Graz. Ein 31-jähriger Steirer, der zum Tatzeitpunkt bei der Spezialeinheit Cobra tätig war, muss sich an drei Tagen wegen Mordverdachts und Störung der Totenruhe verantworten. Die Verhandlungen sind für den 18., 22. und 29. Jänner angesetzt. Dem Mann wird vorgeworfen, die 34-Jährige am 9. Jänner 2026 in Tillmitsch getötet und anschließend in einem Waldstück nahe dem Wohnhaus seiner Eltern begraben zu haben.

Angeklagter spricht von einem Unfall

Der Beschuldigte bestreitet bislang, Johanna vorsätzlich getötet zu haben. Er räumte jedoch ein, ihre Leiche vergraben zu haben. Im Zuge der Ermittlungen hatte er angegeben, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Bei einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem Steirer mindestens zehn Jahre Haft bis hin zu lebenslanger Freiheitsstrafe.

Tagelange Suche nach der 34-Jährigen

Johanna G. war nach einem Treffen mit dem damaligen Cobra-Beamten am 9. Jänner spurlos verschwunden. Ihre Mutter meldete sie am darauffolgenden Tag als vermisst. Die Suche nach der Südsteirerin dauerte mehrere Tage. Schließlich geriet der Polizist ins Visier der Ermittler. Bei den Befragungen hatte er sich in Widersprüche verwickelt und falsche Angaben gemacht. Als sich der Verdacht weiter erhärtete, erklärte er, dass die Frau tot sei und er damit in Verbindung stehe. Die sterblichen Überreste wurden schließlich in dem Waldstück entdeckt, in dem der Mann sie nach eigenen Angaben vergraben hatte. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.