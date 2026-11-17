Nach schwerem Schicksalsschlag und unerfülltem Kinderwunsch schrieb die Steirerin Katharina Herzog-Pötz (37) einen „Anti-Ratgeber“ darüber, dass ein ganz normales Leben völlig okay ist.

Im März 2026 erschien ihr Werk „Es ist okay, durchschnittlich zu sein“. Die Autorin aus Prebensdorfberg (Bezirk Weiz) verarbeitet darin einer harten Zeit: 2018 starb ihr Sohn bei der Geburt, der Wunsch nach einem weiteren Kind erfüllte sich nicht.

Aus Schmerz wurde ein Buch

Auf den unerfüllten Kinderwunsch folgte für Katharina 2024 eine Operation, weil ihr Eierstock geplatzt war. Danach saß sie mit Schmerzen zu Hause, während Freunde um sie herum Weiterbildungen machten oder befördert wurden. „Und ich kann nicht mal ein Kind bekommen“, dachte sie damals. Im Oktober 2024 begann sie, sich ihren Frust von der Seele zu schreiben.

„Habe einfach meine Gedanken aufgeschrieben“

Aus den persönlichen Notizen entstand nicht nur eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Sie begegnete darin auch dem Perfektionswahn dieser Welt und hatte schlussendlich ein fertiges Manuskript vor sich liegen. Obwohl das gar nicht so geplant war. Doch mehrere Verlage bestätigten Katharina die Wichtigkeit dieses Themas. „Ich bin kein Psychologe oder Coach, ich habe einfach meine Gedanken aufgeschrieben“, sagt die 37-Jährige. Die Edition Keiper übernahm schließlich den Titel.

Gegen den Social-Media-Wahn

In ihrem Buch geht es unter anderem auch darum, dass es okay ist, keine große Karriere zu machen oder kein besonderes Hobby zu haben. „Gerade in den sozialen Medien habe ich bei meiner Recherche nochmal speziell bemerkt, mit wie vielen Themen wir uns eigentlich selbst unter Druck setzen.“ Dabei habe sie auch Bereiche entdeckt, in denen sie mit sich selbst kämpft. So entstanden die Kapitel „Es ist okay, kein besonderes Talent zu haben“ und „Es ist okay, normal auszusehen.“

Leser fühlen sich verstanden

Im Buch beschreibt sie ehrlich, wie sie sich in schwierigen Momenten fühlt. Von vielen Lesern bekomme sie deswegen das Feedback, dass sie sich beim Lesen verstanden und nicht allein mit ihren Gedanken fühlen. „Gerade weil Katharina ein Mensch wie du und ich ist, fühlt man sich als Leser besonders gut aufgehoben“, heißt es über die Autorin.

Ein Plädoyer für Normalität

Katharina möchte keinesfalls mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Sie selbst bezeichnet ihr Werk sogar als „Anti-Ratgeber“: „Es geht nicht darum, wie man alles besser machen könnte. Und es stehen auch keine Tipps darin.“ Stattdessen hilft es ihr auch selbst, wenn sie beim Blick in den Spiegel die Nase wieder mal zu groß findet oder das Gras beim Nachbarn grüner scheint. „Mein Buch soll die Realität einfach wieder ins richtige Licht rücken“, fasst sie abschließend zusammen. Es sei ein Plädoyer für die Normalität.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 11:47 Uhr aktualisiert