Ein Einbruch, der sich bereits im Mai 2026 ereignet hat, konnte nun von Ermittlern des Landeskriminalamts Steiermark geklärt werden. Beim folgenden Einsatz kam es auch zu einem möglichen Mordversuch an einem Cobra-Beamten.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch am 9. Mai 2026 in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark). Zwei Männer haben dabei aus einem Einfamilienhaus einen Tresor mit Schusswaffen, Munition und einer Uhr gestohlen. Ein 26-jähriger Komplize, dessen Vater das Haus gehörte, wartete im eigens für die Tat angemieteten Fluchtfahrzeug. Den Tresor hat man später in einem Waldstück aufgebrochen. Noch am selben Abend konnte man die drei Tatverdächtigen durch das Einsatzkommando Cobra in einer Grazer Wohnung festnehmen, wie die Polizei nun erst berichtet.

Zufällig leere Kammer verhindert Schussabgabe

Bei der zwangsweisen Wohnungsöffnung hat der 23-jährige Tatverdächtige den zuvor gestohlenen Revolver auf einen Cobra-Beamten gerichtet und den Abzug betätigt, wie die Polizei berichtet. Lediglich eine zufällig leere Kammer verhinderte die Schussabgabe. Von der Cobra wurde er schließlich überwältigt, bevor er noch einmal abdrücken konnte. Sämtliche gestohlenen Waffen wurden sichergestellt, gegen den 23-Jährigen und seinen 26-jährigen Komplizen wurde Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Mordes erstattet.

Home Invasion vom August 2025 aufgeklärt

Weitere Ermittlungen haben daraufhin zur Klärung eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein betagtes Ehepaar in St. Radegund bei Graz geführt. Dort waren drei maskierte Täter in der Nacht auf den 29. August 2025 in das Haus eingedrungen, hatten die damals 81 und 84 Jahre alten Pensionisten mit Waffen bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld geraubt. Die Opfer erlitten einen Schock. Drei Männer wurden als Tatverdächtige ausgeforscht, darunter der bereits am Waffendiebstahl beteiligte 26-Jährige, der in beiden Fällen über Insiderwissen verfügte und sich geständig zeigte. Die beiden anderen Tatverdächtigen bestreiten ihre Beteiligung, so die Polizei.

Bewaffneter Raubüberfall in Graz geklärt

Zudem haben die Ermittler noch drei weitere Einbrüche in Grazer Wohnungen zwischen März und April 2026 aufgeklärt. Insgesamt stehen acht Männer in wechselnder Zusammensetzung im Verdacht, vor allem hochwertige Markenkleidung, Taschen und Schuhe im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen zu haben. Auch ein bewaffneter Raubüberfall vom 7. Mai 2026 in Graz konnte geklärt werden, wobei zwei Tatverdächtige drei frühere Komplizen mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt haben sollen.

Drogenabhängigkeit und Wunsch nach Luxus-Lebensstil als mögliche Motive

Im Rahmen von monatelangen, gemeinsamen Ermittlungen von Diebstahls- und Raubermittlern des LKA Steiermark wurden schließlich insgesamt zehn Verdächtige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren ausgeforscht und festgenommen. Einige von ihnen befinden sich weiterhin in Haft. Kriminalisten sprechen von einer „polykriminellen Tätergruppe“ – also einer Gruppe, die in wechselnder Zusammensetzung, Straftaten unterschiedlicher Deliktsgruppen begeht. Als mögliche Motive gelten die Abhängigkeit von Drogen und der Wunsch nach einem luxuriösen Lebensstil. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert