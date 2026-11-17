Die Steiermark wird immer älter: 2065 dürfte fast jeder dritte Mensch im Bundesland mindestens 65 Jahre alt sein. Besonders stark steigt die Zahl der Senioren in einigen Bezirken.

Die Bevölkerungsstruktur in der Steiermark verändert sich. Das zeigt ein neuer Bericht des Landes zum demografischen Altern. Derzeit leben 1.271.764 Menschen im Bundesland, 287.151 davon sind mindestens 65 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 22,6 Prozent. Bis 2045 dürfte dieser Wert auf 29,3 Prozent steigen. Für 2065 rechnen die Statistiker bereits mit 31,3 Prozent. Damit wäre dann fast jeder dritte Steirer im Seniorenalter.

Graz ist der jüngste, Bruck-Mürzzuschlag der älteste Bezirk

Auch beim Durchschnittsalter zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. Steiermarkweit liegt es aktuell bei 45,1 Jahren. In Graz-Stadt ist die Bevölkerung mit durchschnittlich 41,5 Jahren am jüngsten. Bruck-Mürzzuschlag weist mit 47,9 Jahren hingegen den höchsten Wert auf. Bis 2050 soll das durchschnittliche Alter in der Steiermark auf mehr als 48,5 Jahre steigen. Laut Bericht konnte Graz durch Zuwanderung die Alterung seiner Bevölkerung zumindest vorübergehend bremsen.

In diesen Bezirken steigt die Zahl älterer Menschen besonders stark

Die Entwicklung verläuft nicht überall gleich. Bis 2050 wird in mehreren Bezirken ein deutlicher Zuwachs bei den über 65-Jährigen erwartet. Besonders stark fällt dieser laut Prognose in Graz-Umgebung mit plus 60 Prozent und in Leibnitz mit plus 52,8 Prozent aus. Auch in Weiz (+46,3 Prozent), der Südoststeiermark (+42,8 Prozent), Graz (+42,4 Prozent), Hartberg-Fürstenfeld (+41,9 Prozent) und Deutschlandsberg (+40,7 Prozent) dürfte die Zahl älterer Menschen um mehr als 40 Prozent steigen. In Leoben, Murtal und Bruck-Mürzzuschlag werden dagegen Zuwächse zwischen 6,3 und 17,4 Prozent erwartet. Diese Bezirke haben bereits heute eine vergleichsweise ältere Bevölkerungsstruktur.

Weniger Menschen im Erwerbsalter

Gleichzeitig wird der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 20 und 65 Jahren kleiner. Derzeit gehören 59,5 Prozent der Steirerinnen und Steirer zu dieser Gruppe. Bis 2065 könnte der Anteil auf 52,3 Prozent sinken. Das Verhältnis zwischen Erwerbsfähigen und älteren Menschen verändert sich damit ebenfalls: Aktuell kommen auf 100 Personen im Erwerbsalter 38 Senioren. In knapp vier Jahrzehnten könnten es bereits 60 sein.

Pflege und Betreuung werden wichtiger

Mit der steigenden Zahl älterer Menschen wächst auch der Bedarf an Betreuung und Pflege. Ende 2025 bezogen in der Steiermark bereits 85.015 Personen Pflegegeld. Zehn Jahre zuvor waren es noch 79.260. Hinzu kommt, dass fast 31 Prozent der mindestens 65-jährigen Steirerinnen und Steirer, die in Privathaushalten leben, allein wohnen. In der Gesamtbevölkerung beträgt dieser Anteil nur 18 Prozent. „Die Betreuung und Pflege älterer Menschen wird zukünftig ein immer wichtigeres Thema“, betont Martin Mayer, Leiter des Statistikreferates des Landes. Er verweist dabei auch auf steigende Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Pensionen sowie die zunehmende Armutsgefährdung älterer Menschen.

Bevölkerung wächst nicht überall

Neben der Altersstruktur dürfte sich auch die Einwohnerzahl in den Bezirken unterschiedlich entwickeln. Bis 2050 wird laut Regionalprognose nur für vier Bezirke ein Bevölkerungsplus erwartet: Graz-Umgebung (+11,3 Prozent), Graz (+5,7 Prozent), Leibnitz (+3,2 Prozent) und Weiz (+1,4 Prozent). In den übrigen Bezirken wird ein Rückgang prognostiziert. Besonders deutlich könnte dieser in Murau mit minus 14,6 Prozent und im Murtal mit minus 11,1 Prozent ausfallen.