Der Winter rückt näher: Auf der Reiteralm und der Planai können Skifahrer bereits ab dieser Woche ihre ersten Schwünge ziehen. Auch die weiteren Skiberge der Region Schladming haben ihre geplanten Saisonstarts bekannt gegeben.

Auf der Reiteralm startet die Wintersaison am Donnerstag, dem 19. November. Zum Auftakt nimmt die Schoberbahn ihren Betrieb auf. Die Auffahrt ist direkt vom Tal aus mit dem Preunegg Jet möglich. Weitere Anlagen sollen abhängig von Wetter und Schneelage schrittweise folgen. Auch die Reiteralmhütte ist bereits geöffnet und bietet sich für eine Pause während des Skitages an. Für den Saisonstart gelten vergünstigte Ticketpreise: Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 39 Euro, Jugendliche zahlen 31 Euro und Kinder 20 Euro. Die Drei-Stunden-Karte beziehungsweise der Skipass ab 12 Uhr ist noch günstiger.

Planai folgt am Freitag

Einen Tag später, am Freitag, dem 20. November, startet auch die Planai in die Skisaison. Dort ist zunächst die Märchenwiesebahn täglich von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Lifte sollen je nach Wetter- und Schneeverhältnissen dazukommen. Für die Anreise gibt es am ersten Wochenende eine besondere Regelung: Von Freitag bis Sonntag fährt die Gondelbahn Planai WEST. Von deren Bergstation bringen kostenlose Busshuttles die Gäste weiter auf den Berg. Der letzte Shuttle ins Tal fährt um 16.15 Uhr ab dem Planaihof, der ebenfalls von Freitag bis Sonntag geöffnet ist. Von Montag bis Donnerstag ist die Auffahrt mit dem eigenen Auto über die Planaistraße möglich – und zwar mautfrei. Die Gondelbahn Planai WEST und die Planai-Hauptseilbahn sind in diesem Zeitraum nicht in Betrieb. Eine Tageskarte für die Planai und die Reiteralm kostet zum Saisonstart 49,50 Euro für Erwachsene, 39,50 Euro für Jugendliche und 26 Euro für Kinder. Die Drei-Stunden-Karte beziehungsweise der Skipass ab 12 Uhr ist ebenfalls erhältlich.

Hauser Kaibling und Hochwurzen folgen im Dezember

Auch die weiteren Skiberge der Region Schladming-Dachstein bereiten sich auf den Winter vor. Der Hauser Kaibling plant den Saisonstart derzeit für Samstag, den 28. November. Die Hochwurzen soll am Freitag, dem 4. Dezember, folgen. Die tatsächlichen Öffnungen hängen von der Wetter- und Schneelage ab.

Fünf Millionen Euro für die Beschneiung

Damit der frühe Saisonstart möglich ist, wurde auf der Reiteralm kräftig in die Schneeproduktion investiert. Insgesamt flossen heuer fünf Millionen Euro in neue Schneekanonen und zwei Pumpstationen. Auch auf der Planai wurde die Beschneiungsinfrastruktur erweitert: Der Speicherteich Bruckmoos wurde vor wenigen Wochen fertiggestellt. Die Investitionen sollen es ermöglichen, kurze Kälteperioden effizient für die Schneeproduktion zu nutzen. Zum Saisonstart sind bereits mehrere überregionale Skipassangebote gültig. Dazu zählen die Ski amadé ALL-IN Card White & Gold, die Super Ski Card und der Steiermark Joker. Kinder des Jahrgangs 2021 und jünger fahren auf beiden Bergen zum Saisonstart gratis.