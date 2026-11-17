Im Volkshaus Frohnleiten wurde am Montag (16. November) gefeiert. Insgesamt 40 angehende Pflegekräfte erhielten ihre Diplome und Zeugnisse. Sie haben ihre Ausbildung in der Pflegeassistenz beziehungsweise Pflegefachassistenz erfolgreich beendet. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, Schuldirektorin Maria Prietl und Susanne Girstmayr vom Land Steiermark gratulierten den Absolventen persönlich. Auch zahlreiche Familienmitglieder und Freunde waren bei der Feier dabei.

Seit 20 Jahren werden Pflegekräfte ausgebildet

Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Frohnleiten feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten werden dort Fachkräfte für das Gesundheitswesen ausgebildet. Gesundheitslandesrat Kornhäusl betonte die Bedeutung gut ausgebildeter Pflegekräfte. Um dem steigenden Personalbedarf gerecht zu werden, wolle das Land sowohl junge Menschen als auch Quereinsteiger für Pflegeberufe gewinnen. Die frisch ausgebildeten Fachkräfte haben nun zahlreiche berufliche Möglichkeiten. Sie können unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Reha-Einrichtungen oder in der mobilen Pflege arbeiten.

Tag der offenen Tür am 25. November

Wer sich selbst für einen Pflegeberuf interessiert, kann sich schon bald über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, findet von 9 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Schule in Frohnleiten statt. Neben den Ausbildungen zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz gibt es dort mittlerweile auch weitere Angebote, darunter seit diesem Herbst die Diplom-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit.