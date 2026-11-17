Bücher gehören in der Steiermark zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Rund 26 Prozent der Geschenke unter dem Christbaum sind Bücher. Mit einer neuen Kampagne will die Wirtschaftskammer den heimischen Buchhandel stärken.

Beatrice Erker, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, vor dem neuen Sujet, mit dem die Steirerinnen und Steirer auf den Wert des regionalen Buchhandels aufmerksam gemacht werden sollen.

Beatrice Erker, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, vor dem neuen Sujet, mit dem die Steirerinnen und Steirer auf den Wert des regionalen Buchhandels aufmerksam gemacht werden sollen.

Weihnachten rückt näher und damit beginnt für viele Steirerinnen und Steirer die Suche nach passenden Geschenken. Besonders beliebt sind dabei Bücher: Laut KMU Forschung Austria machen sie rund 26 Prozent der Weihnachtsgeschenke in der Steiermark aus. Die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der WKO Steiermark nimmt das zum Anlass, um mit einer neuen Werbekampagne auf die regionalen Buchhandlungen aufmerksam zu machen.

Plakate in der ganzen Steiermark

Unter dem Motto „Deine Weihnachtszeit beginnt bei uns“ werden von 16. bis 29. November rund 30 Großflächenplakate in der gesamten Steiermark zu sehen sein. Ab 23. November kommen außerdem Radiospots auf Antenne Steiermark dazu. Diese sollen bis kurz vor Weihnachten auf den heimischen Buchhandel aufmerksam machen. Im Mittelpunkt stehen die Buchhändlerinnen und Buchhändler selbst. Sie sollen mit ihrem Fachwissen und persönlichen Empfehlungen dabei helfen, das passende Weihnachtsgeschenk zu finden.

Persönliche Beratung statt Online-Algorithmen

Gerade bei Büchern könne eine persönliche Beratung den Unterschied machen, betont Beatrice Erker, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft. Wer erzählt, welche Interessen oder Hobbys die beschenkte Person hat, bekommt in einer Buchhandlung oft Empfehlungen, die über die bekannten Bestseller hinausgehen. Dazu kommt die Möglichkeit, Bücher vor dem Kauf durchzublättern und direkt vor Ort als Geschenk verpacken zu lassen.

Tipp für die Weihnachtseinkäufe

Wer zu Weihnachten ein bestimmtes Buch verschenken möchte, sollte sich laut Erker rechtzeitig darum kümmern. Ist ein gewünschter Titel nicht lagernd, können regionale Buchhandlungen ihn häufig kurzfristig bestellen. So soll das passende Geschenk noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum landen.