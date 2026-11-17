Großeinsatz am Dienstagvormittag in Kindberg: In einem Einfamilienhaus stand der Heizraum in Flammen. Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Dramatische Szenen am Dienstagvormittag (17. November) in Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Im Roseggerweg brach in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Wie die Feuerwehr Kindberg-Stadt berichtet, wurden zunächst vier Feuerwehren alarmiert. Schon bei der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort zeigte sich das ganze Ausmaß: Der Heizraum stand bereits in Vollbrand.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um versteckte Glutnester zu erreichen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, mussten die Feuerwehrleute anschließend die Zwischendecke des Heizraums öffnen. Betroffenes Material wurde aus dem Gebäude gebracht. Im Laufe des Einsatzes wurden zwei weitere Feuerwehren zur Unterstützung angefordert.

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60 Feuerwehrleute drei Stunden im Einsatz

Nach rund drei Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Hauses zu verhindern. Insgesamt standen sechs Feuerwehren mit rund 60 Mitgliedern und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.