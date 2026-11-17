Das Land Steiermark stellt für 2027 rund 18,85 Millionen Euro für soziale Projekte bereit. Insgesamt 126 Vorhaben erhalten eine Förderung. Für 30 Anträge gibt es hingegen kein Geld.

Trotz angespannter Budgetlage will das steirische Sozialressort auch im kommenden Jahr zahlreiche soziale Einrichtungen unterstützen. Wie das Land am Dienstag (17. November) bekannt gab, werden 2027 insgesamt 126 Projekte mit rund 18,85 Millionen Euro gefördert. Bis Ende September waren 157 Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von rund 22,18 Millionen Euro eingegangen. Nach der Prüfung wurden 126 davon genehmigt, 30 abgelehnt. Ein weiterer Antrag ist noch offen.

Wohin fließen die Millionen?

Der größte Teil des Geldes ist für Beschäftigungsprojekte und die Unterstützung beim Einstieg beziehungsweise Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vorgesehen. Dafür stehen wie bereits 2026 rund 8,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Auch andere Bereiche erhalten Fördermittel:

3,62 Millionen Euro für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung

für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung 3,14 Millionen Euro für den Gewaltschutz

für den Gewaltschutz 2,52 Millionen Euro für Armutsbekämpfung und Seniorenförderungen

für Armutsbekämpfung und Seniorenförderungen 701.919 Euro für vorbeugende Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe

für vorbeugende Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe 209.100 Euro für den Bereich Integration und heimische Werte

Während die Mittel für Arbeitsmarktprojekte und Behindertenhilfe unverändert bleiben, gibt es bei der Armutsbekämpfung und beim Gewaltschutz leichte Rückgänge. Für die Kinder- und Jugendhilfe steht hingegen etwas mehr Geld bereit.

Keine Förderungen für Integrationsprojekte von Asylwerbern

Nicht alle eingereichten Projekte konnten berücksichtigt werden. Bei den 30 abgelehnten Anträgen handelt es sich laut Sozialressort überwiegend um neue Vorhaben oder solche, die bereits in früheren Jahren keine Förderung erhalten hatten. An der bisherigen Linie bei Integrationsprojekten hält das Land fest: Projekte für Asylwerber werden weiterhin nicht gefördert. Soziallandesrat Hannes Amesbauer verweist dabei auf die gesetzten Schwerpunkte und die begrenzten finanziellen Mittel.

Soziallandesrat verweist auf schwierige Budgetlage

„Die budgetären Herausforderungen sind nach wie vor erheblich“, erklärt Amesbauer. Umso wichtiger sei es, die verfügbaren Mittel gezielt einzusetzen. Mit den Förderzusagen sollen vor allem bestehende soziale Angebote abgesichert werden. Gleichzeitig betont der Landesrat, dass jeder Antrag einzeln geprüft werde und kein automatischer Anspruch auf Förderung bestehe. Die offiziellen Verständigungen an die betroffenen Einrichtungen werden von der zuständigen Landesabteilung verschickt.